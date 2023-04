Heller føre var enn etter snar – bruk ikkje gift mot løvetann!

KRONIKK: Det er vår, og løvetanna spirer. Mange hageeigarar klør i fingrane etter å ta fram løvetannfjernaren eller kjemikalia. Men det er betre å la løvetanna stå. Då hjelper du bier og andre insekt og småkryp, og bidreg positivt til biologisk mangfald.

Slåttesandbie (Andrea humilis) i løvetann, full av pollen.

Anne Jorunn Frøyen Førstekonservator, Jærmuseet

Jeroen van der Sluijis Professor i naturvitenskap, UiB

Å drepe løvetann med kjemikaliar er ikkje nytt. Plantevernmiddel blei introduserte i norsk jordbruk i 1890-åra. Då inneheldt sprøytemidla tungmetalla arsen, bly, kopar og kvikksølv. Ein kunne også bruke brent kalk, koke tobakk og sprøyte kokesafta på frukttrea, eller bruke ein emulsjon emulsjonEmulsjon er ei blanding av to væsker der den eine væska eksisterer som dropar i den andre. av petroleum, eventuelt kreosol, som liknar på fenol.

Stoffa skada pollinerande insekt, og fruktbøndene blei åtvara: Ikkje sprøyt medan trea blømer, både humler og bier blir forgifta. Det var altså vel kjent at slike kjemikaliar hadde negative verknadar.

To føresetnadar som skulle forme bruken av plantevernmiddel i åra etter, var også etablert:

For det første ser vi berre det vi undersøker. Derfor blei berre nokre av effektane av plantevernmidla oppdaga, nemleg verknadar for skadeinsekt og dei kjende pollinatorane. Verknadar for anna levande blei ikkje undersøkt og blei ikkje oppdaga.

For det andre meinte ein at det var mogleg å styre verknadar av kjemikaliane. Dersom bønder unngjekk å sprøyte i blømingstida, ville det gå bra.

I 1970 vart sprøyting med

DDT forbode, men framleis

finn vi DDT i daude fuglar.

Erfaringar og reguleringar

Likevel gjorde giftene skade. I 1904 rapporterte fagbladet Birøkteren at honningbier blei forgifta og døydde av sprøytedusjen. I åra etter blei det stadig vanlegare å sprøyte. I 1910 tilsette til dømes Stavanger amts haveselskap ein «sprøytemann» som sprøyta på bestilling i hagar i byen. To år etter var ordninga utvida til Haugesund og Moi. Og i 1916 blei fruktbønder i Ryfylke råda til å sprøyte førebyggande og rutinemessig. I 1920 var det normalt og vanleg å sprøyte mot sopp, ugras og insekt i Rogaland.

Konflikten mellom fruktbønder og birøktarar spissa seg til. Birøktarar observerte at bikubar døydde ut, og at honninghausten var dårleg nær frukthagar der bønder sprøyta. Saka blei undersøkt, og i 1939 kom konklusjonane: Biene blei forgifta, men ikkje alltid. Sidan biene besøkte trea hovudsakleg i bløminga, kunne bøndene trygt sprøyte elles i året.

Men så var det ugraset under trea, og særleg løvetann. Dersom løvetann blømde medan trea blei sprøyta, rann kjemikalia ned, og honningbier blei forgifta. Dette måtte fruktbøndene ta omsyn til, blei det påpeika. Dei farlegaste giftene var nikotin og blyarsenat. Sidan det verka som om biene unngjekk nikotinstoffa, blei saka i 1941 løyst med eit forbod mot å sprøyte med arsenathaldige middel medan frukttrea blømde.

I 1946 kom nye syntetiske insektmiddel. Det første var nervegifta DDT. Raskt kom rapportar om biedød, og i 1947 blei det forbode å sprøyte opne frukttreblomar med denne og andre nye og farlegare insektgifter. Plantevernmidla forgifta pollinerande insekt ved kontakt, og dei tok giftene med tilbake til kuben. Blanda inn i pollen blei kjemikalia mat for larve og yngel, og samfunn av humler, bier og villbier døydde ut.

I 1953 kom nye ugrasmiddel inn under same lovgjevinga. Men problemet var ikkje over. Sandnes og omegn birøkterlag observerte at vårutviklinga i bikubar var dårleg, og i 1953 skreiv dei i årsmeldinga: «Skyldes dette den tiltagende sprøyting med de nye sterke giftstoffene i frukt og bærhagene?»

Etterverknadar

I 1970 vart det forbode å bruke DDT i Norge. Framleis finn vi DDT i daude fuglar, eksempelvis svarthalespove. Dei får i seg kjemikaliet når dei et meitemark som lever i DDT-forureina jord.

Heilt sidan vi byrja å bruke kjemikaliar mot insekt, sopp og ugras, har vi hatt kunnskap om at dei forgiftar mange slag levande. Vi har oversett eller bortforklara slike verknadar, og trudd at nye middel var mindre skadelege enn dei eldre. DDT var eit slikt eksempel, eit anna er dei såkalla neo­nikotin­oidene. Desse midla kom i 1990-åra og er verksame i ørsmå mengder. Men neo­nikotin­oidene er ti tusen gonger giftigare for biene enn dei gamle nikotinmidla.

Kjemikalia er også dødelege for levande i jorda, som meitemark, og dei skader livet i vatn. I 2018 blei det innført restriksjonar på bruken av neonikotinoidar i EU og i Norge, og i juni 2022 blei dei forbodne. Men vi oppdagar framleis neonikonoider i bikubar, fuglar, overflatevatn og jord, og er urolege for mengdene i arktiske strøk og i havet. Desse kjemikalia er meir persistente enn vi trudde.

Roundup er eit anna eksempel. Birøktarar rapporterer om skadeverknadar, men blir ikkje høyrde. Vi trur at vi kan styre interaksjonar mellom plantevernmiddel og natur. Historiske erfaringar viser derimot at vi må leve med skadeverknadar av plantevernmiddel lenge etter at dei blei forbodne.

Ei oppfordring

Ver føre var og la løvetannplanten stå! Planten er mat for humler, ville og tamme bier, sommarfuglar, møll, blomsterfluger, fluger, biller og andre insekt som besøker blomar om våren. I ei årstid der insekta ikkje har så mykje å velje imellom, er løvetann viktig for biologisk mangfald.

Og bruk planten i salaten! Den er næringsrik og full av smak.