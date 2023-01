Hva sier Rogalandsbenken om strømpolitikken?

DEBATT: Det går an å lure om stortingsrepresentantene fra Rogaland leser hva som skrives i Aftenbladet for tiden. Kommentator Hilde Øvrebekk sin kritikk av den rådende energipolitikken burde utfordre Rogalandsbenken, og derigjennom sørge for at den nasjonale politikken påvirkes. For dagens politikk er under all kritikk.

Siden elektrisitet er blitt en fritt omsettelig vare i markedet, er det forholdet mellom etterspørsel og tilbud som bestemmer strømprisen. Hvis tilbudet ikke holder tritt med etterspørselen, vil prisene drives opp. Økt etterspørsel etter strøm er styrt av politiske vedtak som omfatter storstilt elektrifisering av samfunnet, med elektrifisering av Sokkelen som eksempel. I tillegg kommer effekten av europeisk etterspørsel som slår inn i det norske strømmarkedet. Og alt dette uten at tilbudssiden i form av økt tilgang på strøm er på plass.

Husholdningene må regne med minst titusen kroner ekstra årlig i strømutgifter i årene som kommer, noe som vil svi spesielt for lavinntektsgrupper. Også næringslivet sliter. Siden den rådende strømpolitikken savner støtte i befolkningen, bør representanter fra Rogalandsbenken kommentere Øvrebekks kritikk her i Aftenbladet. Styringspartienes representanter har et særskilt ansvar i å begrunne politikken overfor rogalendingene.

