Ønsker vi oss bomiljø som bare et fåtall av byens innbyggere kan bo i?

For meg er det viktig at byen ikke velger å skape en by som ekskluderer generasjoner, og som bare er tilpasset personer i en spesiell alder. Det kan nemlig bli resultatet av den foreliggende planen for Paradis.

Tidligere eksperimenter med å bygge boliger tilpasset en snever gruppe har vist seg å ikke være vellykkede. La ikke Paradis-utbyggingen bli et nytt eksperiment med et høyst usikkert utfall.

Kristin Hoffmann avlegger meg en visitt i Stavanger Aftenblad nylig fordi jeg har advart mot at utbyggingen i Paradis kan bli en hipstergetto, dersom den nye bydelen ikke har parkeringsplasser og mulighet til å ha egen bil. Hun plasserer meg i båsen for dem som ikke forstår fremtidens krav til byutvikling og klimanøytralitet.

Bilen blir klimavennlig

Til det vil jeg påpeke at om fem år vil 90 prosent av bilparken være utslippsfri, om 10 år 100 prosent. Klimanøytralitet vil da ikke lenger være et argument for å fjerne muligheten til å eie og parkere egen bil. At bilen i fremtiden ikke lenger er en del av klimautfordringen, betyr ikke at vi skal slutte å vurdere alternative bo- og transportløsninger. Vi må hele tiden søke etter nye måter å organisere samfunnet og hverdagslivene våre.

Men vi må utvikle byen for alle generasjoner. Derfor fattet Eiganes og Våland kommunedelsutvalg nylig er vedtak som sier at dersom en bygger boliger uten parkeringsmuligheter retter en seg primært mot unge, urbane mennesker, uten barn, men med sparkesykkel. Boligene vil ikke passe for småbarnsfamilier med barn som skal leveres i barnehage før foreldrene skal på jobb til f.eks. Forus, eller Ullandhaug. Det vil heller ikke passe for dem som jevnlig skal reise på hytta. Boliger uten parkeringsplass vil resultere i en gettofisering av hele prosjektet og vi får en bydel av hipstere. Vedtaket sier videre at reguleringen for Paradis må tilrettelegges for beboere i alle aldrer og livsfaser. Alle boliger bør planlegges med mulighet for parkeringsplass. Planen må større grad samsvare med sentrumsplanen. Hovednett for sykkel gjennom planområdet skal planlegges med separate løsninger for syklende.

Har mislyktes før

I tillegg til at det ikke skulle være mulig å ha bil, var det altså ikke heller lagt skikkelig til rette for syklende. Jeg er blitt fortalt at 15 prosent av beboerne i Stavanger ikke har bil og at på Storhaug har hele 25 prosent ikke bil. Men er det et argument for at Paradis-utbyggingen skal være bilfri? I praksis betyr det at en skaper et bomiljø for 15 prosent av Stavangers befolkning og 25 prosent av dem som bor på Storhaug. Ønsker vi ikke å skape bomiljøer som 100 prosent av befolkningen synes er attraktive? Tidligere eksperimenter med å bygge boliger tilpasset en snever gruppe har vist seg å ikke være vellykkede. La ikke Paradis-utbyggingen bli et nytt eksperiment med et høyst usikkert utfall.