Er dette mannen Murdoch vil ha som president i USA?

DEBATT: Har Rupert Murdoch allerede bestemt hvem som blir den neste presidenten i USA, og at det ikke blir Donald Trump?

Det vakte oppsikt i mediemiljøer og politiske kretser i USA at Rupert Murdoch sparket sin største stjerne i Fox News – Tucker Carlson – på dagen. Kan mediemogulen ha andre planer for ham?

Hard Olav Bastiansen Statsviter

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenbladet nylig forklarer avisens kommentator Arild I. Olsson hvorfor han er sikker på at Trump kommer til å tape for Biden i neste presidentvalg. Argumentasjonen er grundig og troverdig, men kan det tenkes at premisset er feil? Kan det tenkes at Trump ikke blir republikanernes kandidat? Kan det tenkes at mediemogulen Rupert Murdoch allerede har plukket ut den neste kandidaten, at vi bare ikke vet det ennå?

En uforståelig oppsigelse

Det vakte oppsikt i mediemiljøer og politiske kretser i USA at Rupert Murdoch sparket sin største stjerne – Tucker Carlson – på dagen. Ingen forsto logikken bak beslutningen. Var det fordi 92- åringen Murdoch er i ferd med å miste grepet? Var det fordi hans tidligere forlovede, 26 år yngre Ann Lesley Smith hadde sagt at Tucker Carlson var en budbringer utsendt fra Gud? Ble hennes religiøse eksesser for mye for Murdoch? Var det fordi det er inngått et forlik med Dominion Voting Systems og Rupert Murdoch ikke trenger å være redd for hva Tucker Carlson kan avsløre om interne forhold i Fox News? Frem til nå har ingen funnet årsaken. Er forklaringen at Rupert Murdoch nok en gang viser politisk teft og forstår hvor den politiske vinden blåser?

Dominion saksøkte Fox News fordi kanalen hadde videreformidlet påstander om at valgmaskinene var manipulerte slik at Biden skulle vinne valget. Dette gikk inn i Fox News sin pågående kampanje for Trump og de støttet hans påstander om at valget var fikset. Interne e-poster viste at ingen i Fox News trodde på påstandene og de hadde bare avsky til overs for Trump. Like fullt sto Tucker Carlson, Shaun Hannity og de andre Fox-vertene frem på skjermen og støttet Trump påstander. Hvorfor? Fordi de ble pålagt å ikke støte fra seg seerne. Dersom de fortalte sannheten – som alle i Fox kjente til – ville de miste sine tilhengere og støttespillere. Reportere som satte spørsmålstegn ved Trumps påstander, ble sagt opp. Rudy Giuliani og andre av Trumps nikkedukker fikk fri tilgang til kanalen. Direktøren for Fox har innrømmet at beslutningen ble tatt av rent kommersielle hensyn.

En lur rev

Slik har Rupert Murdoch alltid operert. Han har hatt fingeren på den politiske pulsen og valgt å støtte de kandidatene som han tror vil ha mest appell. Når han har valgt, har han brukt mediene sine til å fremme den utvalgte. Det er vel kjent at den konservative Rupert Murdoch la private politiske preferanser til side da han lot sine britiske aviser velsigne den fremadstormende Tony Blair. Aviskampanjene ble et viktig bidrag til Labours valgseier. Da han flyttet til USA så Murdoch det politiske potensialet i Donald Trump og ga ham mediestøtte. Privat har Rupert Murdoch innrømmet at han hater Trump, men det har ikke stått i veien for støtten den tidligere presidenten fikk. Nå ryktes det at forholdet har kjølnet. Kan det tenkes at det er fordi Rupert Murdoch har valgt ut hvem den neste presidenten skal bli og at det ikke er Donald Trump? Blir det Ron DeSantis? Eller – verst av alle – den oppsagte Tucker Carlson?