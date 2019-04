Jeg stilte som forelder opp på møte mellom Lunde ungdomsskole, foreldre og elever som skal begynne i 8. klasse til høsten og fikk mitt livs mareritt servert! Lunde skole hadde en fantastisk presentasjon av skole, valgfag og ellers hva de kunne tilby, men så fikk Uteseksjonen holde foredrag ...

Narkotika på Snapchat

Der satt vi som målløse foreldre og fikk vite at man kan bestille narkotika på Snapchat! Det gikk ikke lange tiden før jeg rakk opp hånda og ba om ordet: «Om ikke dette burde vært et kurs for foreldre? For det høres veldig ut som opplæring for våre unge håpefulle om hvor de kan få tak i narkotika!» Svaret var at de ikke håpet det ble oppfattet slik, så fortsatte det: med at ungdommen har flere kontoer på de ulike sosiale medier for å lure foreldrene. Jeg angrer sånn på at jeg ikke reiste meg og tok med ungdommen min ut av lokalet i protest!

Er det virkelig slik fokus fra Uteseksjonen at de skal så frø i hodene på våre ungdommer og gi dem ideer til hvordan de kan leve dobbeltliv i sin egen familie? Det er ikke meningen at man ikke skal snakke om narkotika, for all del! Men å gi ideer til våre ungdommer er uhørt. De er tross alt bare 12-13 år!

Delt mine synspunkt

Både foreldre og ungdommer har siden vært på meg og delt mine synspunkt. Da jeg spurte min sønn og to av hans venner om de visste hva Uteseksjonen informerte om, svarte de alle at dette var nytt for dem. Heldigvis tenker jeg da, men hva nytter vel det om de nå har fått ideer og fått pirret sin nysgjerrighet?

Vi må ha et apparat til å fange opp ungdommer som velger feil, men man skal ikke vise dem vei.