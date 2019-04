Trehusby på alvor eller kortsiktig valgflesk?

Både Venstre og Miljøpartiet De Grønne har i en årrekke kjempet for bevaring og videreutvikling av trehusbyen i Stavanger. Det er gledelig at også John Peter Hernes og Aleksander Stokkebø fra Høyre tar til orde for vern av Europas største samling av trehus (Aftenbladet 26.3.), men vi skulle gjerne ha sett den samme viljen til å ta vare på trehusbyen i politiske vedtak. I en rekke forslag i sentrumsplanen og andre planer de siste årene har dessverre Høyre stemt ned våre forslag om vern av hus i trehusbyen.

Høyre stemte imot

Jevnlig kommer forslag om unaturlige fortettinger og rivninger av trehus. I sentrumsplanen ble det i forrige høringsrunde foreslått rivning av en rekke trehus i Bergelandsgata, Lagårdsveien og Løkkeveien. Venstre og MDG fikk avverget rivning av disse sammen med andre partier, mens Høyre stemte imot.

Trehusbyen burde ikke måtte vernes med et nødskrik, men med et rungende bredt politisk flertall.

Tross en bred enighet om trehusbyens unike verdi er det dessverre slik at det for ofte tillates riving av flotte hus. Sentrumsplanen alene åpnet opp for å rive 59 hus. Heldigvis ble en del av disse, med få stemmers flertall, skånet sanering med forslagene fremmet av Venstre og MDG i bystyret. Trehusbyen burde ikke måtte vernes med et nødskrik, men med et rungende bredt politisk flertall.

Årelang dragkamp

Husene i Sigurdsgate på Våland fikk etter årelang dragkamp derimot en dystrere skjebne i byutviklingsstyret for et par uker siden. Kun Venstre og MDG stemte for byantikvarens anbefaling om vern, mens de andre partiene stemte for riving av husene.

I realiteten er det kun MDG og Venstre som ivaretar trehusbyens interesser fullt ut. Det er inn å fremsnakke trehusbyen, men vern av trehusbyen vår er alt for viktig til å bli kortsiktig valgflesk. Vi håper de nye signalene betyr at vi kan få en bred politisk enighet om å sikre trehusbyen framover.