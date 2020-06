Sandnes-tallene som Torleiv Robberstad ikke nevnte

DEBATT: Vi er stolte over det vi har fått til i Sandnes, veldige stolte! Torleiv Robberstad og Venstre var aldri i nærheten!

Arne Buchholdt fra Sandnes Ap svarer her på tidligere helse- og sosialsjef Torleiv Robberstads innlegg om kommuneøkonomien i Sandnes. Robberstad er også tidligere Venstre-politiker. Foto: Fredrik Refvem

Arne Buchholdt Espedal Nestleder i kommunestyregruppa, Sandnes Ap

Det er blitt sagt at det finnes tre typer løgn: Hvit løgn, blank løgn og statistikk. Tidligere Venstre-politiker Torleiv Robberstad skriver i Aftenblad 20. juni om økonomien i Sandnes kommune. Der er det vel så interessant å se på hvilke tall han velger ikke å presentere.

Først tar han frem netto driftsresultat for henholdsvis 2011 (1,8 prosent) og 2019 (0,5 prosent). Så hva med årene i mellom? Jo, der finner vi ingen dårligere enn 2,9 prosent, og så sent som 2017 var det på 5,1 prosent. Det var bedre enn landsgjennomsnittet i flere av årene. Faktisk har Kommunal Rapport plassert Sandnes kommune blant de kommunene best forberedt på fremtiden.

Gjelden

Videre trekker Robberstad frem gjeldsgraden til kommunen. Først og fremst bruker han brutto gjelden til kommunen. Dette blir sterkt misvisende, for i dette tallet ligger f.eks. ny hovedbrannstasjon, der Rogaland Brann og Redning IKS dekker alle renter og avdragskostnader.

Tilsvarende er ca. 1,4 milliarder i startlån som byen innbyggere har lånt av kommunen, med i tallet. Det tar heller ikke høyde for at kommunen har store eiendeler som vi har renteinntekter fra, f.eks. nesten 20 prosent eierandel i Lyse. Igjen ser vi at Robberstads bruk av tall er svært misvisende.

Sykehjemsplasser

Da vi kom i posisjon etter valget i 2011, overtok vi etter blant andre Robberstad en kommune med over 100 personer på venteliste til sykehjemsplasser. Kommunen hadde veldig mange bygg som hadde desperat behov for vedlikehold. Mer enn en firedel av alle sykehjemsplasser i Sandnes er tatt i bruk mens Wirak har vært ordfører. Vi har redusert vedlikeholdsetterslepet med mange hundre millioner kroner. Det er klart at dette har kostet, men det har vært helt nødvendig for at vi nå f.eks. har ledige sykehjemsplasser, i motsetning til over 100 på venteliste før vi kom til makten.

Vi har helt bevisst tatt opp lån for å få på plass full sykehjemsdekning, full barnehagedekning og skikkelige skolebygg. Vi ville ikke lenger godta de uverdige tilstandene som da Høyre og Venstre styrte byen! Vi er stolte over det vi har fått til, veldige stolte! Robberstad og Venstre var aldri i nærheten!

Robberstad trekker frem tall om hvor mange som får omsorgstjenester i Sandnes kontra andre kommuner. Han fremstiller det som at kommunen lar være å gi tjenester til folk som egentlig trenger det. Men så er det dette med at statistikk kan skjule de virkelige forhold. Kommunen må gi tjenester til dem som trenger det, men kommunen kan legge til rette for at færre har behov for det. F.eks. har posisjonspartiene satset på «hverdagsrehabilitering» og seniorsentrene for at flere skal kunne klare seg selv.

Ikke eiendomsskatt

Sandnes, og alle andre kommuner i Norge, går utfordrende økonomiske tider i vente. Covid-19-pandemien var vanskelig å forutse, og utviklingen videre er også vanskelig å spå. Derfor må kommunene forberede seg på dårligere økonomiske tider, og det skal Sandnes kommune gjøre. Kommunene har blitt lovet kompensasjon fra statsministeren og regjeringen, men foreløpig har det ikke kommet i nærheten av nok penger.

Vi skal fortsette å styre byen uten å pålegge byens befolkning flere skatter. Den løsningene Robberstad foreskriver i form av eiendomsskatt er ikke de løsninger folk som nå står uten arbeid trenger!

PS. Som argument for at Sandnes må innføre eiendomsskatt anfører Robberstad at 90 prosent av norske kommuner har dette. Som sagt, statistikk kan skjule virkeligheten, for fra 2020 er faktisk Sandnes blant kommunene som i statistikken har eiendomsskatt. Etter sammenslåingen med Forsand har vi nemlig eiendomsskatt på kraftverk m.m.