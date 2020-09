Ikke skyld på DAB for dårlige radiosignal

DIGITAL RADIO: Astri Fritsen skrev i sist uke om problemer med DAB i bil. Jeg tror de problemer hun beskriver er reelle, men jeg mener vanskelighetene hun og andre opplever, skyldes deres egne tekniske problemer. De kan altså ikke skylde på DAB-sendingene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

DAB i bil fungerer utmerket for innsenderen. han mener de som opplever problemer, bør skifte mottaksutstyr. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Debattinnlegg

Roger Alvær Sandnes

Jeg har kjørt mange ganger E39 fra Stavanger til Kristiansand og E18 videre oppover til Oslo, i tillegg mange andre strekninger i Sør-Norge. Og jeg er meget glad i DAB og stort sett fornøyd med dekningen rundt omkring. Spesielt på strekningen Stavanger-Arendal.

DAB er kjempebra

Jeg snakket med flere trailersjåfører som kjører Stavanger-Kristiansand, og de sa at DAB var ute av drift på størstedelen av strekningen. Jeg opplever det stikk motsatte. Jeg har dekning på stort sett hele strekningen. Til og med i de korte tunnelene sør for Moi har Vegvesenet nå satt inn DAB-forsterkere.

Jeg har også kjenninger i Stavanger som har hytte på Sørlandet, og de er kjempefornøyd med at de kan høre på NRK Rogaland hele veien ned til hytten. Jeg lytter hovedsakelig på P1, men favorittkanalen på kjøreturer er P10 Country. P1 tilhører den såkalte regionale blokken på DAB, og kanalene i denne blokken er meget bedre utbygd enn riks-blokken, der en finner de kommersielle kanalene, slike som P4 og P10.

Siden den kommersielle riks-blokken er dårligere utbygd enn NRK-kanalene, aksepterer jeg at disse kanalene har dårligere dekning. Det er her et spørsmål om hvor mye penger de kommersielle kanalene vil bruke på å bygge ut sendernettet.

DAB måtte komme

Jeg er totalt uenig i at DAB var et blindspor. Det gamle FM-nettet hadde riktignok bedre dekning, men dette skyldes hovedsakelig at det gikk på lavere frekvens enn DAB, og lavere frekvenser bøyer mer rundt fjell og inn i daler enn DAB-frekvensene. Mange land i Europa bygger ut DAB, og den europeiske kringkastingsunion har gått ut og sagt at DAB+, som Norge har valgt, er det beste systemet på markedet.

Det gamle FM-nettet var utslitt utstyrsmessig og hadde krevd en investering på flere milliarder for å bli videreført. Og om en hadde gjort disse investeringene, ville en likevel sittet med et FM-nett som allerede var sprengt på kapasitet og som ikke hadde mulighet for utvidelser. Sett inn DAB-konvertere av god kvalitet og ikke minst sørg for skikkelig antenne på bilen. Der ligger problemet for de fleste.