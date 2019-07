Sjakksporten må klare seg uten samarbeid med en luguber spillindustri

Saken er at Kindred vil betale 50 millioner kroner mot at NSF forplikter seg til å støtte deres arbeid for å få spillselskapet lovlig i Norge.

Som sjakkentusiast er jeg sterk motstander av en slik avtale fordi jeg mener NSF skal være en mest mulig «nøytral» organisasjon, uten styrende koblinger til eksterne aktører som fronter kontroversielle holdninger, det være seg politiske, religiøse eller f.eks spillindustri-relaterte.

Fremmer sykdom

Men jeg er også, som lege og professor i psykiatri, på faglig basis svært bekymret over at sjakken i Norge skal gå inn i et samarbeid med en spillindustri som pusher pengespill på mennesker som lider av spillavhengighet. Noe av grunnen til at Norge ikke har godkjent det aktuelle spillselskapet går nettopp på dette; man har ikke gode nok strategier for å forhindre at syke mennesker spiller seg fra gård og grunn.

Spillavhengighet er fra 2013 karakterisert som en sykdom i det amerikanske diagnosesystemet DSM-5. Det finnes få studier på forekomst av spillavhengighet i Norge, men i en studie av Johansson og Götestam fra 2003 fant man at 1,8 prosent av unge i alder 12–18 år hadde spilleavhengighet, og at 3,5 prosent var det som karakteriseres som problemspillere.

Avhengighet er kort sagt definert som «en tilstand hvor man ikke klarer å kontrollere lysten til å spille og hvor spillingen får negative konsekvenser». Slik jeg ser det er dette aldri situasjonen med sjakkspilling; man kan saktens ha problemer med å kontrollere spillelysten, men de negative konsekvensene er sjeldent av alvorlig størrelse.

Uklar forpliktelse

I avtaleutkastet som er forhandlet frem mellom Kindred og NSF, understreker spillselskapet at de er klar over at spillavhengighet er et problem; de skriver følgende: «Kindred har pålagt seg selv å innen 1. september 2019 å stoppe all bonusmarkedsføring […].»

Man skriver med andre ord implisitt at man per dags dato holder på med dette; i praksis innebærer det at man gir «storspillere» bonus for å oppmuntre dem til å spille videre. Det er som å gi en flaske vodka til en alkoholiker.

Jeg legger også merke til at dette punktet ikke er satt opp som mulig «mislighold» under avtalens punkt 14.2, i praksis vil altså Kindred kunne fortsette å pushe spillavhengige til å spille mer for å skvise penger ut av dem også etter at en bindende avtale er inngått. NSF vil altså ikke ha mulighet til å sette foten ned dersom bonusmarkedsføringen fortsetter.

En katastrofe for NSF

Denne avtalen er, slik jeg ser det, en katastrofe for NSF. En nøytral organisasjon som jobber for at flest mulig barn og unge skal ha glede av å spille sjakk, planlegger å gå inn i en bindende relasjon med betting-industrien.

Det er forstemmende at Stavanger Sjakklubb støtter dette forslaget til avtale om lobbyvirksomhet for et ulovlig spillselskap. Jeg har nå meldt meg ut av klubben og håper at kongressen vil avvise forslaget under møtet 7. juli 2019. Jeg håper det fordi jeg anser sjakk som en viktig hobby for mange barn og unge, og den må vi klare å holde gående uten støtte fra en luguber spillindustri.