Papirversjonen av dette debattinnlegget ble publisert 11. juli 2019.

Stavanger er kanskje ingen storby, ingen New York, Paris eller Madrid. Likevel er vi store nok til å utgjøre en forskjell i den globale klimakampen, og samtidig skape en mer miljø- og menneskevennlig by for oss som bor her.

Stavanger Arbeiderparti og Stavanger MDG vil at Stavanger skal være med og vise hvordan vi som by kan være med å nå målene i Parisavtalen. Derfor kommer vi med tydelig, grønn politikk og gode, rettferdige løsninger som skritt for skritt tar oss til målet om et bærekraftig lavutslippssamfunn hvor byen vår er grønnere, havet vårt blåere, og hvor miljøhensyn og lønnsomhet er to sider av samme sak.

Satsinger kommer ikke av seg selv

Grønn politikk virker. I Oslo har de gjennomført en målrettet miljøsatsing, og utkonkurrerte 13 andre europeiske byer i kåringen om å bli Europas miljøhovedstad for 2019. Foreløpig kan Stavanger kaste lange blikk til hovedstaden, hvor et sterkt rød-grønt byråd har redusert byens utslipp med nesten 9 prosent på et år (2016–2017). Her brukes avfall som energiressurs, CO₂ telles med samme alvor som penger, og kommersielle aktører ønsker fossilfrie anleggsplasser – noe Stavanger kommune ikke vil love.

Disse satsingene har ikke kommet av seg selv, og det vil det heller ikke gjøre i Stavanger. Derfor var både Arbeiderpartiet og MDG pådrivere for den nye klima- og miljøplanen som ble vedtatt i november 2018, vår mest ambisiøse plan hittil. For å hindre at planen blir liggende en skuff sammen med den forrige planen, går våre partier denne høsten til valg på en offensiv miljøpolitikk og gode løsninger som gjør det enkelt for våre innbyggere å ta klimasmarte valg.

Grønn energihovedstad

Vi vil at Stavanger skal være en grønn, utslippsfri og attraktiv energihovedstad. I vårt alternative budsjett har vi derfor satt av 30 millioner til et eget klimafond, som vi vil bruke til grønne investeringer og etableringen av en egen klima- og miljøplanavdeling som skal sikre at vi når målene vi setter oss. På denne måten vil vi legge til rette for at Stavanger skal lede an i utviklingen av ny teknologi, fornybare energikilder, et bærekraftig næringsliv med grønne, trygge arbeidsplasser.

I tiden som kommer er det viktig å legge til rette for det innovative næringslivet. Vi trenger alle gode ideer som kan bli til gode løsninger i kampen for klimaet. Derfor skal Stavanger være kommunen hvor vi sammen med gründere, småbedrifter og næringslivet generelt skaper fremtidens grønne energiregion.

Vi vil at kommunen skal stille krav om klima- og miljøhensyn i anbudsprosesser, og jobbe for miljøvennlige offentlige bygg, med bruk av bærekraftige løsninger som grønne tak og bruk av solenergi. Utformingen av byrom og friområder skal være miljøvennlige og fremme god folkehelse, og det skal være enkelt og effektivt å reise kollektivt, sykle og gå.

Grønnvasking av blå områder

For å verne om våre vakre fjordområder og havner vil vi jobbe frem en ny strategi for bærekraftig cruisetrafikk. Vi kan ikke lene oss på Enova.

En miljødifferensiert passasjeravgift kan bidra til finansiering av landstrøm og andre nødvendige miljøtiltak, og færre og mer spredte cruiseanløp er bedre både for miljø og for menneskene som bor i byen vår. Kommunen må også stille tydelige krav om at cruiseskip som anløper Stavanger skal kunne dokumentere miljøvennlig utslipp og avfallshåndtering.

Tiden er nå

Vi kan ikke lenger leve av å forurense. Vi må handle nå. Både Arbeiderpartiet og MDG går til valg på å gjøre Stavanger til en grønnere, varmere og mer fremtidsrettet by. Vi forventer å bli målt på dette etter valget hvis vi får tilliten av dere.