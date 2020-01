Har Siv Jensen reddet de blå?

DEBATT: Fremskrittspartiets uttreden av regjeringen var neppe planlagt, men saken var i seg selv verdig nok – hensyntatt trettheten de alle følte etter at Venstre og KrF hadde vannet ut eggelikøren for mye.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Siv Jensens strategiske valg kan være den genistrek som sikrer borgerlig valgseier i 2021», skriver Morten Cruys Magnus Sagen. Foto: Fredrik Varfjell

Debattinnlegg

Morten Cruys Magnus Sagen Medlem i Stavanger Høyre

Når de samme politikerne regelrett jublet over hjelp til IS-kvinnen, og ikke bare hennes barn, så er det klart at det ble for mye for en del Frp-ere. Den bergenske bonus mater familias angrer nok også litt på sin moralistiske språkbruk i anledning saken.

Kravlista kom aldri på bordet

Siv Jensens bebudete kravliste kom aldri på bordet. Det tyder på at hun først etter hvert begynte å se de gode poengene med å forlate regjeringen. Og de er det flere av.

Det stunder mot valg neste år. Senterpartiet har med sin nasjonalpopulisme tatt mange Frp-velgere, og Ap har ikke vinnersjanser uten sin venner på landet. På borgerlig side er det bare Frp som har potensial til å lokke slike velgere tilbake. Livet i opposisjon gir bedre mulighet for det.

Hva så med Venstre og KrF? De håper å skinne mer uten Jensen & co som festbrems. Den politiske tyngdekraften tilsier at de kan få tilbake de velgerne som fikk åndenød av samarbeidet med Frp. Ja, kanskje hele minibussen. Høyre har på sin side holdt noenlunde stand på målingene, og tap i 2021 vil neppe stå på dem. For å ha noen mulighet til å holde Ap ute av regjeringskontorene, er det derfor Høyres samarbeidspartnere som først og fremst må øke oppslutningen. Slik sett har kanskje Siv Jensen og Frp gjort hele det borgerlige regjeringsprosjektet en kjempestor tjeneste. Og det samtidig som partiet vet at de i resten av stortingsperioden minst vil oppnå den politikk som ble fremforhandlet på Granavolden. Kanskje med mulighet for å presse frem enda mer Frp-politikk i de enkeltsaker som dukker opp. Ikke så verst situasjon å gå til!

Undrende til Aftenbladets leder

Jeg stiller meg derfor undrende til Aftenbladets analyse på lederplass 21. januar, der fokus er på Siv Jensens manglende fremtid som partileder. Hun virker jo å stå fjellstøtt, i hvert fall etter alliansen med populistfløyen Aftenbladet tror tar over. Analysen bærer preg av forhastet rasjonale, hvor den bortimot ønsker seg en ny partileder, Listhaug. Hun er gjerne populær internt, men med sin tidvis nesevise opptreden kan hun neppe gjøre Frp til bredt folkeparti. Aftenbladet har sågar spådd på tendensiøst vis at Frp blir et «parti som har begrenset tro på menneskeskapte klimaendringer, som er skeptisk til innvandring og særlig islam, som kjemper for sterk nedsettelse av skattene, imot bompenger og for en stor velferdsstat – men helst for såkalt etniske nordmenn». Jeg ville nok ikke brukt akkurat de ordene.

Siv Jensens strategiske valg kan være den genistrek som sikrer borgerlig valgseier i 2021. Man må nesten jobbe i Aftenbladets kommentaravdeling for ikke å se det.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 12:00

Les også

Mest lest akkurat nå