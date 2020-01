Stavanger trenger en arkitekturpolitikk

DEBATT: Vi trenger et løft for bedre arkitektur i bygg og byrom. Hverken kommuneplanen eller underliggende reguleringsplaner gir tilstrekkelige estetiske kvaliteter.

«Kommunen må også selv gå foran og sikre arkitektonisk kvalitet i egne nybygg. Sykehjemmet i Lervig står dessverre som et eksempel på at dette ikke alltid har vært tilfellet. Ap vil heve ambisjonsnivået for det som bygges i kommunal regi», skriver Linda Susanne Krüger og Anders Fjelland Bentsen. Foto: Jon Ingemundsen

Linda Susanne Krüger Nestleder i utvalg for miljø og utbygging, Ap

Anders Fjelland Bentsen Nestleder i utvalg for by- og samfunnsutvikling, Ap

Enkelt sagt: Det bygges for mye simpelt i vår by! Arkitekturen må i større grad bidra å skape økt livskvalitet, og til bærekraft og verdiskaping. Arbeiderpartiet vil derfor ta initiativ til at Stavanger får på plass en arkitekturpolitikk for det nye tiåret.

God arkitektur trenger ikke å være råflott. Det hjelper at den er gjennomtenkt.

For enkel løsning

God arkitektur er mer enn tilfeldig smaksdommeri. Fra den politiske høyresiden høres det ofte at markedet selv vil stille de nødvendige krav. Det er en for enkel løsning. I 2009 utarbeidet den daværende rød-grønne regjeringen dokumentet «Arkitektur.nå – Norsk arkitekturpolitikk». Bakgrunnen var behovet for en helhetlig politikk for de utfordringene byer og bygninger møter av klimaendringer, vekst og transformasjon. I dokumentet er det definerte mål for hvordan staten skal jobbe i arkitekturfeltet. Siden har både Bergen og Oslo laget sine strategier for hvordan arkitekturen skal bidra til å oppfylle kommunenes overordnede samfunnsmål. Nå er tiden moden for at Stavanger gjør det samme.

Kvalitet koster. For mye vil enkelte hevde. Men bygg skal gjerne stå i hundre år og dersom man makter å tenke i et langsiktig perspektiv, er ikke kvalitet dyrt – tvert om. God arkitektur trenger ikke å være råflott. Det hjelper at den er gjennomtenkt. En klar arkitekturpolitikk kan bidra til lønnsomhet og vekst. Arkitekturen er en viktig ramme for å gjøre byen attraktiv for framtidens arbeidsgivere og arbeidstakere. Og en lokal satsing på gode kvalitetskrav, arkitektkonkurranser og pilotprosjekter vil gi byens arkitekt- og byggebransje et konkurransefortrinn, både hjemme og ute. Kommunen må også selv gå foran og sikre arkitektonisk kvalitet i egne nybygg. Sykehjemmet i Lervig står dessverre som et eksempel på at dette ikke alltid har vært tilfellet. Arbeiderpartiet vil heve ambisjonsnivået for det som bygges i kommunal regi.

Utformes for daglig bruk

Om arkitekturpolitikken skal virke, må den utformes for daglig bruk. Aalborg lanserte ved årsskiftet sin nye arkitekturpolitikk. Der har de valgt et forbilledlig lett forståelig format. Arkitekturpolitikken har et overordnet måldokument og temahefter som suppleres ved behov. De har også utarbeidet en rekke kortfattede veiledningshefter for utbyggere og huseiere om hvordan man kan modernisere eldre eiendommer uten å skade den arkitektoniske helheten. Her gis det gode råd om alt fra ventilasjonsanlegg til grønn beplanting. I dette ligger det en erkjennelse av at konkrete verktøy og direkte dialog med den enkelte byggherre er avgjørende for at den overordnede politikken lykkes.

Økt bevissthet og engasjement

God arkitektur skal uttrykke felles kultur og identitet. Dette kan ikke alene defineres inn i materialekrav. En arkitekturpolitikk må også sikre økt bevissthet og engasjement blant utbyggere og innbyggere om temaet. Folks forventninger til medvirkning i byutviklingsprosjekter er økende. Skal medvirkningen være reell, må den skje tidlig. Det kan en arkitekturpolitikk for kommunen bidra til. En god by skaper vi nemlig best sammen.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 09:00

