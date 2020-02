En helseminister for sykepleiere?

DEBATT: Det er gjentatte ganger blitt skrevet av og om sykepleieres utfordringer i hverdagen. Likevel blir ingenting gjort.

«Politikere må ta ansvar, og det øverste ansvaret ligger hos helseministeren», skriver Lisa Marie Ness Klungland. Foto: Scanpix

Lisa Marie Ness Klungland Fylkesleder Rogaland Senterungdom og sykepleierstudent

Kommune og stat får mindre penger til å bruke på helsevesenet. Tryggheten for pasientene blir satt på spill. Om få år kommer vi til å mangle nesten 30.000 sykepleiere, men vi må jobbe for å beholde de vi allerede har. Sykepleiere står under et enormt arbeidspress, og man trenger nok bemanning på hver avdeling. Pilene peker oppover: Det er økning i sykefravær og det er flere sykepleiere som bytter jobb eller slutter. Ikke akkurat den økningen man ønsker.

Politikere må ta ansvar, og det øverste ansvaret ligger hos helseministeren. Arbeidspress truer tryggheten til pasientene, og helseministeren må ta ansvar for arbeidspresset. Sykepleiere er ikke hvite engler, men vanlige mennesker som ønsker å gjøre en god og trygg jobb. WHO har erklært 2020 for sykepleiernes og jordmødrenes år, så da er tiden kommet for at helseministeren setter dette på dagsorden!

