Hva hvis det ikke finnes tilstrekkelig mange lærlinger innen ett eller flere fag, fordi ungdommenes faginteresse – eller skolenes kapasitet – ikke er høy nok? Leverandørene pålegges da å dokumentere at de har forsøkt å skaffe lærlinger. Det er krevende.

Hver syvende arbeidstaker skal altså være lærling. For å sikre kvalitet og oppfølging må antall faglærte økes for å kompensere for større andel lærlinger. Det er dyrt.