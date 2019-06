Åpenhet og kunnskap gir oss en bedre skole

Høyre jobber mot forskjellsskolen og for en kunnskapsskole med muligheter for alle. Skal vi få mer kunnskap i skolen, må vi ha kunnskap om skolen. Nylig publiserte Utdanningsdirektoratet tall som viser at én av fem skoler ikke lykkes godt nok med å løfte elevene. På lederplass 5. juni mener Aftenbladet at statistikken ikke bør brukes til lettvint valgkamp. Det er vi enig i. Fordi ingen har påstått at denne undersøkelsen alene gir et fullstendig bilde av alt det viktige arbeidet som skjer i skolen, men det bidrar til å skape et godt kunnskapsgrunnlag.

Heldigvis går mye bra i norsk skole. Elevene lærer mer, de er mer til stede og færre faller fra. Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring øker i Rogaland og ligger rett over landsgjennomsnittet. Disse nyhetene skal vi glede oss over.

Vi har innført en femårig masterutdanning for grunnskolelærere, etter lærernes eget ønske.

Samtidig er forskjellene mellom de skolene som ligger på topp og på bunn for stor, og det er forskjell mellom kommuner. For elevene kan det skille et helt år med læring mellom de beste og de mindre gode skolene. Sånn kan vi ikke ha det.

Attraktiv karrierevei

Høyre er opptatt av å løfte skolen. Vi har innført en femårig masterutdanning for grunnskolelærere, etter lærernes eget ønske. Vi har gitt 34.000 lærere tilbud om videreutdanning, som er historisk høyt. Vi har skjerpet kravene for å komme inn på lærerutdanningene, fordi vi vil at de flinkeste elevene skal bli fremtidens lærere. Nå slår vi rekorder i søkere til lærerutdanningene, én av ti søker seg dit. Vi har også innført nye karriereveier for lærere, slik at de kan spesialisere seg i et fag eller et område. Evalueringer viser at lærerne synes det er en attraktiv karrierevei.

Summen av den kunnskapen vi får om skolen hjelper både nasjonale politikere, men ikke minst lokale politikere, til å forme politikk ut fra det vi vet. Det finnes mange kritiske røster til offentliggjøring av resultater i skolen enten det er nasjonale prøver, eksamensresultater eller informasjon fra skoleporten. De som er kritiske til dette, mener ofte at vi ikke ser «hele bildet». Samtidig er jo hele poenget nettopp å hente inn kunnskap om skolen på flere måter, slik at vi kan skaffe oss et helhetlig og bedre bilde av tilstanden i norsk skole.

Har fortsatt en vei å gå

Dessverre viser summen av flere rapporter at våre mange kommuner fortsatt har en vei å gå for å skape en skole med muligheter for alle. Svaret på slik kunnskap er ikke å fornekte resultatene, men å heller få til de gode, faglige diskusjonene og begrunnelsene for hva vi må gjøre for å gi barna våre en god skolegang. Hemmelighold vil hindre foreldre, politikere og fagmiljø til å delta i debatten. Det er ingen tjent med, særlig ikke barna våre.