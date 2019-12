Ikke helt rettsløs mot useriøse håndverkere

DEBATT: I kjølvannet av Aftenbladets artikkel 5. desember om useriøse håndverkere har flere lurt på om hvilke muligheter man egentlig har for å forfølge et krav. Fordi svaret varierer fra sak til sak, kan det være behov for å få hjelp fra en advokat.

«Før man engasjerer en entreprenør til å gjøre store arbeider, bør man undersøke entreprenøren grundig, slik at man unngår å inngå avtale med en useriøs aktør», skriver Harald Øglænd, Håkon Pinderød Eliassen og Gullik Maudal Huseby. Foto: Scanpix

Harald Øglænd Advokat hos Øglænd og co AS

Håkon Pinderød Eliassen Advokat hos Øglænd og co AS

Gullik Maudal Huseby Advokatfullmektig hos Øglænd og co AS

Felles for slike saker er at man som byggherre kan ha mange mulige parter å forholde seg til: Entreprenørfirmaet man har inngått avtale med, mulige «bakmenn», eller forsikring, om det være seg egen eller entreprenørens. Går entreprenøren konkurs, må man forholde seg til entreprenørens konkursbo.

Uansett hvilken motpart man må forholde seg til, er det viktig å innhente juridisk råd raskt.

Ivareta reklamasjonsfrister

Uansett hvilken motpart man må forholde seg til, er det viktig å innhente juridisk råd raskt, for å ivareta reklamasjonsfrister og foreldelsesfrister overfor alle parter som kan være aktuelle. Forsikringsselskaper har en meldefrist på ett år. Hvis du velger å heller se an situasjonen, kan du tape alle krav på grunn av disse fristene, uansett om man resultatløst har «kranglet» med entreprenøren underveis.

Det er viktig å avklare hvor det er best å rette sitt krav: Hvem er involvert? Hva gikk galt? Hvilken skade har skjedd? Er det penger å hente hos motparten? Kan de som står bak selskapet gjøres ansvarlig? Her vil det være helt sentralt å se på hva som er skriftlig dokumentert underveis, og hvilke vurderinger som er gjort. Lovverket kan i tillegg gi deg rettigheter overfor både entreprenøren og de ansvarlige i selskapet, og i noen tilfeller kan forsikringer være aktuelle. Men alt dette avhenger av hva som har skjedd, og av hva som lar seg dokumentere.

Taushetsbelagt informasjon

En advokat med erfaring innen tvistesaker vil i tillegg til selve jussen bistå med å innhente nødvendige opplysninger. Advokater har tilgang til en rekke ulike registre. Noen ganger kan det være aktuelt å innhente taushetsbelagt informasjon ved å bruke de lovhjemlene som finnes. På den måten kan man spore verdier, og sikre bevis tidlig.

Tvisteloven gir også hjemmel til å starte en sak om bevissikring, før man tar ut stevning. Det likner på det politiet foretar seg, når de beslutter og gjennomfører ransaking, og skjer ved at tingretten beslutter dette uten at motparten varsles. Er det store verdier og en sannsynlig «svindel» kan det være nødvendig. Det å sikre verdier man har funnet, er mulig gjennom såkalt midlertidig forføyning der det er fare for at de forsvinner. Har man et rettmessig krav, er det derfor viktig å handle raskt og følge verdiene.

Rettshjelp

Gjennom en vanlig hus- eller innboforsikring har de aller fleste en rettshjelpforsikring som kan erstatte en del av kostnadene dersom du ønsker å rette et krav mot en håndverker ved hjelp av advokat. Advokaten hjelper deg med å avklare dette.

Forundersøkelser

Før man engasjerer en entreprenør til å gjøre store arbeider, bør man undersøke entreprenøren grundig, slik at man unngår å inngå avtale med en useriøs aktør. Advokatfirma Øglænd og co har publisert en «huskeliste» med råd om noen forhold man kan undersøke før avtaleinngåelse på vår nettside: www.advokatfirmaoglend.no – under «aktuelt».

