Ingen skal være alene når de dør

DEBATT: Det er ytterst få av oss som ønsker å dø alene. Likevel er det nettopp det mange gjør i dag.

Hroar Pettersen Frivillig pensjonist og våker i Røde Kors

«Jeg er ikke redd døden; jeg ønsker bare ikke å være der når det skjer.» («I'm not afraid of death; I just don't want to be there when it happens.») Det er Woody Allen sin lett humoristiske måte å beskrive det mange av oss tenker; vi vet døden er der, men vi vil helst ikke snakke om den.

Det er ytterst få av oss som ønsker å dø alene. Likevel er det nettopp det mange gjør i dag. De har ikke lenger noen nære pårørende, eller de bor langt borte. Mange ønsker å være hos sine kjære når de trekker det siste åndedraget, men døden er ofte langsom, og ingen kan med sikkerhet si når den kommer. Da kan det være tøft å tilbringe døgn ved en døendes seng.

Mine nærmeste omgivelser påstår at jeg har blitt roligere og snillere etter at jeg ble våker. Ikke verst for en gammel mann.

Snakker, klapper kinn, holder hender

Jeg har gleden av å være frivillig i Røde Kors sin våketjeneste. Som de fleste hadde jeg knapt hørt om våketjenesten og hva det gikk ut på. Nå har jeg vært våker i ett år, sammen med en gruppe medmennesker i Røde Kors i Stavanger. Oppgaven vår er å være til stede hos mennesker i livets siste fase. Vi viser den døende at vi er hos dem; vi snakker, klapper kinn og holder i tynne hender. Vi avlaster utslitte pårørende, vi hjelper travle nattevakter, og vi sitter hos mennesker som ikke lenger har noen pårørende.

Det burde være en rettighet at ingen skal dø alene. Vi feirer og ærer hverandre fra fødsel og gjennom hele livet. Vi bør vise samme respekt og beundring for mennesket også i sluttfasen. Det er unektelig spesielt, men også høytidelig og ærefullt å følge et menneske til livets slutt. Vi fortjener alle å ha noen hos oss.

Flere undersøkelser har vist at deltagelse i frivillig arbeid har positive effekter også hos den frivillige; mindre stress, mindre depresjoner og bedre helse. Mine nærmeste omgivelser påstår at jeg har blitt roligere og snillere etter at jeg ble våker. Ikke verst for en gammel mann.

De frivillige organisasjonene melder om økende behov for deres tjenester, men dessverre er det samtidig stadig vanskeligere å skaffe frivillige. Norge har også falt nedover på listen med grad av frivillighet i land i verden.

Festforestilling

5. desember er FNs internasjonale frivillighetsdag og den markeres med en festforestilling for frivillige i Nye Stavanger. Det er en god anledning til å gjøre en liten vri i hverdagen og melde deg til frivillig innsats. Det kan være nok med noen få timer i måneden. Vi får grundig opplæring og jobber i team med flotte medmennesker.

Våketjenesten i Stavanger Røde Kors er nå en av de to største i landet og har avtale med åtte sykehjem i distriktet. Allikevel klarer vi ikke dekke alle vaktene vi blir forespurt om. Er du litt trygg på deg selv, over 24 år og vil vise respekt for menneskelivet, er du velkommen i våketjenesten. Vil du vite mer så ta kontakt med administrasjonen på telefon 51 52 38 50.