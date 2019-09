Venstre er Venstre, Aftenbladet!

Det er oppsiktsvekkende at en av landets mest seriøse aviser, så enkelt kan fatte en slik konklusjon.

Hadde Birkevold tatt en liten titt lenger bak i egen avis samme dag, hadde han sett at Venstre har fremmet en rekke konkrete krav for å kunne gå inn i et nytt samarbeid med Høyre:

Skinnegående kollektivtransport for Stavanger, Ullandhaug og Nord-Jæren, etablering av byarkitekt, storsatsing på sykkelveier i bydelene, grønn nasjonalpark fra Mosvatnet til Sørmarka, og en kraftig opptrapping av satsingen på barnehagene og skolene i Stavanger.

Ekte sentrumspolitiker

Det svært uheldig at Aftenbladet velger å beskrive meg og resten av Stavanger Venstre på en måte som ikke er begrunnet på noe som helst seriøst vis. Jeg er en ekte sentrumspolitiker, en ekte sosialliberaler, som sympatiserer både med noen av Ap’s løsninger og noen av Høyres løsninger.

Jeg er relativt ny på den politiske scenen, og er nok derfor et forholdsvis ubeskrevet blad for mange. Derfor har jeg tilbudt Aftenbladet å treffe meg for å bli bedre kjent med hvem jeg er, hvilke saker jeg brenner for, og hvilken politikk jeg står for. Det har ikke Aftenbladet vært interessert i. Da synes jeg det er synd at Aftenbladet velger å klebe en slik overskrift til meg og Stavanger Venstre.

Stor forskjell

Venstre er Venstre, og Høyre er Høyre. Det er stor forskjell. Vil man ha en sterkere sosialpolitikk, en sterkere miljøpolitikk og en sterkere politikk for grundere og småbedrifter, da stemmer man Venstre, og ikke Høyre.