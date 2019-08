I de siste ukene har de stadig økende prisene for barnehage og SFO blitt diskutert i avisene, dette skjer ikke en dag for tidlig. Det startet med at Aftenbladet hadde en sak om dette 18. august, der ble det vist til at prisen på SFO har økt med over 60 prosent de siste ti årene.

For småbarnsfamilier med flere barn i både barnehage og SFO, utgjør nå det å ha barn i barnehage og SFO en betydelig del av de månedlige utgiftene og på toppen av det hele kommer bompengene.

Med dagens ordning er det ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

Vi i FNB har rettet søkelyset på dette en stund nå. Allerede i det alternative budsjettet vårt for perioden 2019-2022, som vi la frem i desember 2018, økte vi søskenmoderasjonen betraktelig for barn i barnehage. Vi endret den nåværende ordningen for søskenmoderasjon, som er 30 prosent rabatt for barn to, og 50 prosent for barn tre eller flere, til å bli 50 prosent rabatt for barn nr. to og gratis for barn tre og flere.

Lite brukervennlig

I programmet vårt for perioden 2020–2023 vil vi i FNB utvide denne ordningen til også å inkludere SFO, samt at ordningen gjelder på tvers av barnehage og SFO. I dag er det nemlig slik at om du har et barn i barnehage og et barn i SFO, så betaler du 100 prosent for begge. Dette mener vi er en helt merkelig måte å organisere dette på, det er lite brukervennlig og det setter ikke familiene i fokus.

Fra 1. august koster det 2990 kr i måneden å ha et barn i barnehage. Har en flere barn får en 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. to, og 50 prosent moderasjon for flere barn enn det.

Fra 1. august koster det 3011 kr å ha et barn i SFO. Har en flere barn får en 25 prosent søskenmoderasjon for de andre barna. Med dagens ordning er det ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Vi i FNB foreslår å endre søskenmoderasjon i barnehage og SFO til følgende ordning. Søskenmoderasjon skal gjelde på tvers av barnehage og SFO, en får moderasjon på det rimeligste alternativet, men forskjellen er minimal. En betaler 100 prosent for barn nr. en, deretter 50 prosent for barn nr. to. Har en flere barn enn to i barnehage og SFO, betaler du aldri for mer enn to av dem. Dette betyr i praksis at en aldri får mer utgifter for barnehage og SFO enn ca. 4500 kr i måneden i Stavanger kommune med FNB sitt forslag.

En familie med to barn i SFO og et barn i barnehage vil med dagens ordning betale 8259 kr i måneden, med FNB sin løsning vil prisen bli 4506 kr, altså en månedlig besparelse på 3753 kr.

For høy økonomisk belastning

Vi har sjekket ut dette med Rådmannen, og svaret vi fikk var at en slik ordning vil koste kommunen 29 millioner kr årlig. Når vi vet at barnefamilier veldig ofte får høye regninger på grunn av Bymiljøpakke Nord-Jæren, så ser vi at barnefamilier får en alt for høy økonomisk belastning i Stavanger i dag.

Skal vi gjøre oss mer attraktive for denne gruppen, som er et uttalt mål for et samlet politisk miljø, så er dette kanskje et av de beste tiltakene vi kan sette i gang.

Stavanger skal bli en bedre kommune å bo i for alle, dette er et av de tiltakene vi i FNB vil sette i kraft for å lette på situasjonen til barnefamilien i kommunen.