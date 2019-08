Nei, Venstre vingler ikke

La meg gjøre det klinkende klart: Venstre står fast, tydelig og ufravikelig på følgende budskap: Kollektivtrafikken skal styrkes, og privatbilismen må vike i våre byområder. Alle Venstres, og mine, utspill om bompenger og byvekstavtaler bygger opp under dette samme budskapet.

Venstre står fast ved byvekstavtalene.

Venstre står fast på at vi vil ha et effektivt, rimelig og miljøvennlig transportsystem for alle som bor og ferdes i byen. Det får vi ved å styrke kollektivtilbudet, gjennom flere avganger, billigere billetter og bedre koordinering mellom ulike kollektivtilbud. Vi får det ved å skape flere og sikrere sykkel- og gangveier. Og vi får det ved å redusere antall biler i byen, slik at det blir bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken og utslippene går ned. Venstre tror på og jobber utrettelig for gode, kollektive løsninger, som gir hver enkelt av oss rask og trygg transport. Venstre står fast på nullvekstmålet, som handler om at flere skal gå, sykle og reise kollektivt. Venstre står fast ved byvekstavtalene.

Stolte av resultatene

Kollektivsatsing er så viktig for oss, at vi har i begge regjeringsforhandlingene lagt på bordet et ønske om 70 prosent statlig finansiering på store kollektivprosjekter. Vi ønsker å prioritere dette høyere enn våre regjeringspartnere. Vi har fått til 50 prosent, og er i regjering for å kjempe videre for større gjennomslag for våre kjernesaker. Ingen burde være i tvil om at Venstre jobber for bussvei i Stavanger, Fornebubanen og ny t-banetunnel i Oslo, bybanen i Bergen og enda bedre busstilbud i Trondheim. Vi er kjempestolt over de resultatene vi har skapt: Antall reisende med kollektiv øker kraftig, folk er mer og mer fornøyd med kollektivtilbudet og klimagassutslippene går ned i alle de største byene.

Venstre står fast på at vi vil ha grønne byer der folk trives. Det er byer med lav bilavhengighet, med lav lokal forurensing, lite støy og høy trafikksikkerhet. Dette gir frihet for beboerne, mindre press på veikapasitet og parkering, mindre forsinkelser og lavere kostnader for nærings- og nyttetrafikken.

Venstre står fast på at de som velger miljøvennlig, skal premieres, og de som forurenser, skal betale. Hvordan innretningen på betalingssystemet skal være, har vi også en tydelig mening om. Vi mener at vi bør bort fra de statiske, gammeldagse bommene, og over på den mer rettferdige og teknologisk oppdaterte løsningen som blir kallet «veiprising». Dagens bompengesystem rammer urettferdig, på grunn av sin rigide utforming og manglende fleksibilitet.

Haster

Og til slutt, og viktigst av alt: Venstre står fast på at vi ikke har en bompengekrise, men en klimakrise. Det haster å få ned klimagassutslippene. Det haster å få erstattet fossile drivstoff med fornybare. Det haster å utvikle ny, grønn teknologi. Det haster å skape nye, grønne arbeidsplasser. Nei; Venstre vingler ikke!