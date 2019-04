– Norge bør gi en nasjonalgave til Frankrike

Det er med stor sorg at vi så flammene ta tak i Notre-Dame den 15 april. Med heroisk innsatts fra brannvesenet i Paris synes hovedstrukturen på katedralen å være reddet i tillegg til en rekke uerstattelige kunstskatter. Som den kulturnasjon Frankrike er, har presidenten allerede erklært at Notre-Dame skal gjenoppbygges.

Gjenoppbyggingen vil pågå over lang tid, og kreve mye fagkompetanse fra inn- og utland med bidrag fra hele Europa. Fra norsk side bør vi også bidra i dette gjenreisningsarbeidet. I solidaritet med våre franske venner, oppfordres regjeringen til å gi en nasjonalgave fra Norge til denne store kulturoppgaven.

De av oss som har besøkt Paris, har gjerne minst én gang besøkt Notre-Dame. Vi mener også at norske forbindelseslinjer går helt tilbake til Notre-Dame stod ferdig i midten av 1200-tallet. Vi er rimelige sikre på at navngitte norske stormenn besøkte Paris i denne tidsperiode fra hovedstaden på Vestlandet. For de som skulle bli våre fremste forhandlere, var vel utdannet og ble sendt til datidens europeiske universiteter, som omfattet Bologna og Paris. Av bevarte dokumenter vet vi at Audun Hugleiksson fra Jølster var den norske kongens sendemann og forhandlet alliansetraktat mellom Norge og Frankrike i 1295. Han antas også å ha studert der tidligere rundt 1260, når Notre-Dame sto ferdig. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvilken inspirasjon nordmenn tok med seg fra Notre-Dame og datidens storby Paris mens byggearbeider pågikk i Nidarosdomen.

Mange har tatt Notre-Dame for en gitt størrelse i vår tid, inntil brannen skjedde. Da innså mange hva som kunne gå helt tapt. I den store gjenreisningsoppgaven med Notre-Dame, bør vi vise vår solidaritet ved å yte en nasjonalgave til Frankrike og således vise vår solidaritet med denne mørke stund for fransk kulturliv. For er noe kultur, så er det Notre-Dame.