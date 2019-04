«… den tursti som ikke rammer dig selv!»

Fordi vi må få enda et sted å gå tur. Fordi vi gjorde det i indrefileten av strandeiendommer i Hafrsfjord. Så da må vi også gjøre det her.

Argumentene er svake. Den som ønsker å spasere i duften av salt sjø, har allerede mange ruter å velge blant. Da er det unødvendig å ta seg til rette på disse privateiendommene for å få enda en.

Ikke lett å forstå

Store deler av dagens rute fra Boganeset til Frøystad gård går allerede langs sjøen. De 900 meterne hvor stien går på oversiden av eiendommene langs veien ved Gauselvågen, er dessuten en severdig og lite trafikkert strekning. Derfor er det ikke lett å forstå hvorfor også denne biten på død og liv skal tvinges ned i fjæra.

Nåværende Gauseltrasè forstyrrer ikke privatlivets fred, noe jeg absolutt fikk en følelse av da jeg vandret gjennom andres hager på sjøturstien i Hafrsfjord. Det føltes en tanke ubehagelig, som om jeg tok meg til rette.

Sånn vil det nok føles i Gauselvågen også. Spesielt når vi vet hvordan grunneierne opplever dette. Så la dem slippe at det offentlige tvinger gjennom dette unødvendige og kostbare inngrepet. Og la oss slippe å få en ny utkikkspost inn i privatlivene deres.

Sender et maktsignal?

Kan det være at det offentlige rett og slett sender et maktsignal overfor sterke, private grunneiere: «Vi gjør det, fordi vi kan»? For hvis tursti langs sjøen i området er så viktig, hvorfor benyttet man ikke muligheten til å lage sjøsti da Jåttåvågen ble bygget ut?