Norge er på verdenstoppen i føflekkreft. I ni av ti tilfeller skyldes kreften soling. Likevel skroter folkehelseministeren nå faglige råd om å forby solarium. Regjeringen er mer opptatt av å redde solariumsnæringen enn å redde liv.

300 dør årlig

Føflekkreft er en av de dødeligste kreftformene. 300 nordmenn dør årlig av føflekkreft. Og det i en tid med rivende utvikling innen behandlingsformer. I Norge er forekomsten av føflekkreft sterkt økende, og vi plasserer oss oppsiktsvekkende høyt på verdensstatistikken. Tross store forskjeller i solforhold og klima, er vi sammen med Australia i tet på føflekkdødelighet. Forebygging er den beste måte å redusere dødeligheten på. Australia innførte totalforbud mot solarium i 2015. Tiden er inne for å gjøre det samme i Norge.

Tross råd fra eget utvalg av fageksperter fra blant annet Statens strålevern og Helsedirektoratet, ønsker ikke folkehelseminister Åse Michaelsen en gang å utrede et forbud mot solariumsbruk. Et enkelt besøk i solarium øker risikoen for hudkreft med 20 prosent. Det er en direkte sammenheng mellom solariumsbruk og kreft ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), og særlig solariumsbruk blant unge er skadelig. WHO plasserte i 2009 solarium i samme kategori som røyking og asbest. Det er absurd at regjeringen lukker øynene for dette.

Flere vil dø

Selv har jeg vært alvorlig syk av føflekkreft med spredning. Takket være ny medisinsk behandling er jeg nå nær å være frisk. Få som får føflekkreft, er så heldige. Kostnadene ved sykdom og behandling er store for den enkelte og for samfunnet. Flere vil dø eller miste noen de er glad i, når regjeringen freder solariumsbransjen.