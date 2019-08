Prinsippdokumentet sier i klartekst i avsnittet under viktige samferdselsprosjekter: «Tunnel Espedal-Frafjord. Kommunen skal være pådriver for å sikre en tilstrekkelig forskottering, når fylkeskommunen har gjort forpliktende vedtak om finansiering.»

Aldri gjort vedtak

Intensjonen er langt i fra det samme som at Nye Sandnes skal betale godt over halvparten av kostnadene til denne tunnelen. Forsand har aldri gjort noe som helst vedtak om å bruke 20 millioner kroner i 20 år fremover. Det er slettes ikke oppsiktsvekkende om fellesnemnda i Nye Sandnes går i mot denne urimelige og feilaktige intensjonsavtalen i det hele tatt.

Det som imidlertid er oppsiktsvekkende i denne saken er hva trekløveret fra Senterpartiet driver med. Trekløveret bestående av Tore Hans Mikkelson som er varaordfører i Forsand. Forsand kommune engasjerte også for en del år siden tidligere fylkesordfører Odd Arild Kvaløy fra Senterpartiet som tunnelpådriver og lobbyist for prosjektet. Han har jobbet inn mot fylkeskommunen for å forsøke å få fylkeskommunen på gli. Sistemann i trekløveret er Arne Bergsvåg, som er fylket sin pådriver, og leder i samferdselsutvalget i Rogaland for Senterpartiet.

Ødelegger på begge sider

Tunnelprosjektet Espedal–Frafjord kommer i konflikt med både gårds- og jordbruksinteresser på begge sider av tunnelen. I Espedalen i Forsand vil prosjektet ødelegge en ung gårdbrukers investeringer og fremtidsdrømmer. På den andre siden i Frafjord i Gjesdal kommune vil tunnelen ødelegge både jordbruksinteresser, og ikke minst rasere en av fylket mest idylliske campingplasser. Den vil også ødelegge for Frafjord Spa, som ganske sikkert ikke vil være drivverdig med trafikkstøy fra biler og tungtrafikk rett utenfor boblebad og rekreasjon.

Hva kan grunnen være til at det faktisk er Senterpartipolitikere som driver dette råkjøret helt på kollisjonskurs med Senterpartiet sine kjernesaker? Det hører også med til historien at tunnelen kan flyttes bort fra konfliktområdene på begge sider, men dette vil fordyre et allerede samfunnsøkonomisk dårlig prosjekt ytterligere.

Sterke uttalelser

Det burde kanskje heller ha vært dette alternativet som trekløveret skulle kjempet for? I stedet har de kommet med utallige formaninger, og ganske så sterke uttalelser og trusler om skrinlegging av tunnelen, hvis Forsand og Gjesdal går for disse andre traseene.