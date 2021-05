Jeg er skremt over Gjems-Onstad

DEBATT: Det var med dyp bekymring jeg leste Ole Gjems-Onstad sin kronikk i Aftenbladet 6. mai. Jeg er bekymret over hva han forfekter. Og jeg er skremt over hans logiske tankebrist.

«Det er et trist skue å lese angrepet fra Gjems-Onstad. Det viser hvorfor det er viktig å få på plass en kommisjon, som kan se på årsakene til dette angrepet på det norske demokratiet», skriver Atta Mohammed. Foto: Ole Berg-Rusten

Debattinnlegg

Atta Mohammed Gjettum, tidl. nestleder i Al-Noor islamic Center

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Han titulerer seg som professor, og det skal på en måte kvalitetssikre det han skriver. Men jeg tenker at dette resonnementet hans må stå til stryk, og at faktaene hans holder ikke vann.

Forståelsesbrister

Gjems-Onstad er sikkert en god skattejurist, men alt det andre må ha klare forståelsesbrister. Og jeg kommer med et godt råd til Gjems-Onstad, konsentrer deg om det du kan, og la alt det andre ligge. Jeg tror det tjener din sak, og ditt gode renomme som skatteekspert.

Mange har skrevet mye og meget bra i etterkant av kronikken til Gjems-Onstad, og jeg håper at mange flere tar til motmæle. Fordi dette er de holdningene som nå kommer frem i lyset, og som kan kaste et lys over hvordan 22. juli kunne skje. Ingenting oppstår i et vakuum, det er konspirasjoner som dette, som i ytterste konsekvens fører til massedrap, som det skjedde på Utøya.

Viser viktigheten

Man skaper fiendebilder, og i dette tilfellet så var fiendebildet Ap, og man konspirerer helt tilbake til før krigen, og denne konspirasjonen fortsetter. Det er et trist skue å lese angrepet fra Gjems-Onstad. Det viser hvorfor det er viktig å få på plass en kommisjon, som kan se på årsakene til dette angrepet på det norske demokratiet.

Det er ingen tvil om at dette angrepet var rettet mot Ap og AUF. Og det er lett å gjennomskue at Gjems-Onstad ikke vil at vi skal komme til bunns i dette. Norge vil ikke komme noen vei uten å ta dette oppgjøret. Med Gjems-Onstad sitt resonnement, så vil alltid offeret være skyldig i sin egen tragedie. Slik jødene var det under 2. verdenskrig. Og holder man seg til Norge, så var det slik Benjamin og Johanne også var skyld i sin egen tragedie. Og akkurat slik muslimene holdt på å bli skyldige i massemord på seg selv den 10. august. I et demokrati skal det være plass til alle stemmer, men de stemmene skal ikke seile på falske narrativer.