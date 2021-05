Saklig debatt er en god ting – når den faktisk er det

DEBATT: Aftenbladet skriver på lederplass 6. mai at debatten om utviklingen i Pedersgata er frisk, men stort sett saklig. Debatt er bra, og takhøyden skal være stor, for fremtiden til Pedersgata er viktig for byen. Men kanskje bør man stille høyere krav til etterrettelighet enn det som har kommet frem i debatten så langt?

Debattinnlegg

Steinar Meling Styreformann, på vegne av Pedersgata Velforening

Mary-Ann Astrup Styremedlem, på vegne av Pedersgata Velforening

I sitt debattinnlegg 1.5.21, skriver Sigmund Trageton: «Men det finst vel ein bebuarforeining, eller velforeining som kan tala naboane sin sak, tenker du kanskje? Ja, det finst. Pedersgata velforeining heiter den, det er berre det at den er starta, styrt og drive av … Pedersgata Utvikling AS.»

Dette er feil, og noe Sigmund Trageton kunne ha faktasjekket ved å kontakte velforeningens styre. Pedersgata Velforening ble rett nok stiftet etter et initiativ fra Pedersgata Utvikling (PU), men Anders Ohm har ikke satt noen krav om å delta selv. Han er ikke lenger med i styret, og har heller ikke på noe tidspunkt eller på noen måte styrt velforeningen.

Pedersgata har rett og slett blitt en trivelig gate å bo i.

Felles innsats

Utgangspunktet var at beboerne i Pedersgata faller utenfor det geografiske området til øvrige beboerforeninger i området. Vi fikk ikke bli medlemmer i disse, og stiftet derfor Pedersgata Velforening i august 2020 med formål å samle beboere og næringslivet til felles innsats for et bedre sosialt og fysisk miljø i Pedersgata.

I det siste har vi registrert at enkelte beboere i nærområdet heller velger å mønstre til kamp. Når det gjelder «høyhuset» i nr. 67, er også Pedersgata Velforening enig i at bygget er for høyt, slik det foreløpig er blitt presentert, og at det ikke hensyntar omgivelsene godt nok. Dette har vi også tatt videre med PU. Vår erfaring, både i denne sammenhengen og ellers, er at PU og Anders Ohm ønsker dialog og tar merknader til prosjektene seriøst.

Vi støtter utviklingen

Man kan ikke forvente at private aktører skal renovere og pusse opp gamle hus uten å få noe igjen gjennom økt leie. Alternativet er at det offentlige kjøper opp eiendommene og subsidierer leienivået. Kommunen kjøpte en rekke trehus på Nytorget i 2006, og 15 år etter er de fraflyttet, med sponplater på vinduene og plast på fasaden. For oss som bor i gaten, er valget enkelt. Vi foretrekker en aktør som tar vare på eiendommene sine, fremfor offentlige aktører som lar alt stå til forfall.

Vi vil i tillegg berømme PU for måten de bidrar til å hjelpe frem de små gründerbedriftene og derved nye arbeidsplasser i Pedersgata. Det er i den anledning også verdt å nevne at den palestinske frisøren i Ketil Fred Hansens innlegg 4. mai driver i beste velgående, og roser huseier som hjalp henne å finne

nytt lokale.

Ansvarlig aktør

«Pedersgata Velforening er kjøpt og betalt» – blir vel tittelen på neste leserinnlegg fra kritikerne, men velforeningen står ikke på lønningslisten til noen. Det er heller ikke nødvendig. Pedersgata har lenge hatt utfordringer med prostitusjon, narkotikasalg, slitne hus og tomme lokaler. Alt dette har nå snudd. Pedersgata har rett og slett blitt en trivelig gate å bo i. Vi trenger ikke betaling for å si at vi er fornøyd med denne utviklingen. Fremtiden vil vise om det fortsetter i samme retning, men frem til nå har PU vært en ansvarlig aktør som tar nabolaget på alvor. Skulle det endre seg, er Pedersgata Velforening klar til å gi beskjed.

Vi har fått kritikk for at beboere utenfor Pedersgata ikke blir tatt opp som medlemmer i velforeningens Facebook-gruppe. Til det kan vi bare svare at vi opererer med samme praksis som andre beboerforeninger. Man er medlem dersom man bor eller eier eiendom innenfor foreningens geografiske nedslagsfelt. Enkelt og greit. Beboere i nærliggende velforeninger må gjerne ta kontakt, og vi ønsker samarbeid med tilgrensende foreninger, men alle kan dessverre ikke opptas som medlemmer.

Uansett, så ønsker vi alle beboere i Pedersgata velkommen til å melde seg inn i Facebook-gruppen, Pedersgata Velforening. Alle innspill som deles med oss vil bli tatt med videre i styrets arbeid.