Høyre glemmer de ansatte

DEBATT: Den dagen Erna Solberg gjør applaus om til valuta, vil alle som jobber innen utdanning, helse og omsorg og frivillighet, være millionærer.

– Når vi blir syke, er det selve bygget som hjelper oss? Eller er det de ansatte ved SUS som faktisk gjør oss «friske»? spør Marius Løhre Svanteson. Foto: Shutterstock

Marius Løhre Svanteson Stavanger

Publisert: Nå nettopp

I Aftenbladet 4. januar hadde statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Tina Bru et innlegg der de kommer med løfter og planer for Rogaland de neste årene. De er inne på tema som helse, utdanning og frivillighet. Det er dog spesielt noe som ikke blir trukket nevneverdig godt frem; nemlig de ansatte.

Nye SUS blir fremhevet, da de har et av landets fremste kompetansemiljø. Det burde nevnes at dette kompetansemiljøet kan videreutvikles med legestudier ved UiS, men det dras ikke frem. Videre nevnes det at dette kompetansemiljøet nå utvides og skal inn i nytt bygg i løpet av noen få år. Et bygg som kan behandle flere, raskere og bedre. I tillegg har det en god plassering. Men er det egentlig selve sykehuset som gjør folk «friske? Når vi blir syke, er det selve bygget som hjelper oss? Eller er det de ansatte ved SUS som faktisk gjør oss «friske»?

Ulikt våre to ministre velger jeg å tro at det er de ansatte som gjør at SUS har et av landets fremste kompetansemiljø. Jeg vil også påstå at det er viktigere at de ansatte som hjelper oss ikke har vært på jobb i overkant av 10 timer allerede, at de lønnes rettferdig, og at de slipper å ha denne «0-prosent stilling»-frykten i bakhodet. Flott er det at vi får nytt sykehus, men føler de ansatte at de kan gjøre en bedre jobb dersom de får et nytt bygg? Eller er flere faste stillinger, bedre arbeidsvilkår og verdig lønn en faktor som kan være mer motiverende for å yte «det lille ekstra»? Noe de gjør allerede, om ikke mer, for et par minutter med applaus.

Videre fremheves og lærerne. Vel fortjent! Våre lærer har gjort en helt fantastisk jobb gjennom koronaåret 2020 og gjør det fortsatt. Lærere, i alle aldre, har stått i frontlinjen siden 12. mars. Da snudde hverdagen deres på hodet. Med antibac som eneste beskyttelse. Plutselig skulle alt skje over internett og nærheten mellom lærer og elev var helt borte. Det var en enorm omstilling. En omstilling som økte presset på våre allerede overarbeidede lærere. Hvordan velger våre ministre å belønne lærernes innsats gjennom 2020? Applaus. Hvorfor ikke et velfortjent lønnsløft?

Burde ikke vært nødvendig

Sistnevnt er det frivilligheten. Det er forståelig at våre ministre liker frivillighet, fordi det er i grunn gratis arbeid. Frivilligheten i Norge bygger en god del på veldedighet. Det burde ikke egentlig være nødvendig med veldedighet for å hjelpe folk. Vi betaler skatt. En kan spørre om veldedighet er blitt nødvendig som et direkte resultat av mislykket politikk?

Den dagen Solberg gjør applaus om til valuta, vil alle våre landsmenn som jobber innen utdanning, helse og omsorg og frivillighet være millionærer. Enn så lenge får de nøye seg med mer tomme, men fine, ord og et håp om at stortingsvalget kan gi en lysere fremtid.

