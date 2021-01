Stavanger har lavere eiendomsskatt enn Strand, men ingen kaller det skattekrig

FORMUESSKATT: Hver eneste gang det er snakk om formuesskatten kommer flere på banen med sine meninger om den. I Stavanger Aftenblad tirsdag 29. desember 2020 hadde Christian Wedler et debattinnlegg som må besvares.

Strand kommune, her representert ved ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) har vedtatt å senke formuesskatten, noe som har vakt blandede reaksjoner. Foto: Tor Inge Jøssang

Petter Korneliussen Gruppeleder, Strand Frp

Og det er bra at grep gjort av enkelte kommuner i Norge skaper debatt. Det er sunt med debatt om debattantene har grunngitte og gode argumenter.

Det er gjentatt mange ganger av bedriftseiere at formuesskatten hemmer vekst. Den hemmer lokalt eierskap og favoriserer utenlandsk eierskap. Om Stavanger sine politikere velger det ene eller det andre, skal jeg ikke si eller mene så mye om i denne omgang, men vi i Strand har altså kun brukt et middel alle kommuner har mulighet til.

Hvorfor dette krigsbegrepet?

Stavanger har lavere eiendomsskatt for næring enn Strand og det kan vel også kalles skattekrig for å skaffe flere bedrifter enn nabokommunene? Men det er få eller ingen i nabokommunene som bryr seg nevneverdig om en kommune øker eller senker eiendomsskatten for næring. Man kaller det ikke for skattekrig for det. Senker man derimot formuesskatten, så kalles det visst for skattekrig. Vi ser ikke helt hvorfor det ene ses på som skattekrig og det andre tydeligvis er helt normalt. Begge deler rammer jo næringslivet, uavhengig av om bedriften går med overskudd eller underskudd.

Hvorfor skulle de folkevalgte i andre kommuner se annerledes på Strand selv om vi har lagt inn en reduksjon i den kommunale delen av formuesskatten? Ville de sett annerledes på oss om vi reduserte eiendomsskatten til under Stavanger sitt nivå også? Ville det også blitt sett på som skattekrig?

Byen kan gjøre som oss

Det er nesten som man skjønner Sandnes sin argumentasjon om det å være lillebror i en storbyregion som ønsker å tiltrekke seg innbyggere og næringsliv. Hvis ikke Stavanger får beholde det de har i dag, betyr det at nabokommunene erklærer krig om innbyggerne og næringslivet. Men om Wedler snakker for flertallet i Stavanger eller kun som uavhengig representant, sier han lite om. Og om Stavanger også kommer til å gjøre samme lovlige grep med formuesskatten, ønsker vi det velkomment. Strand kommer ikke til å kalle det for skattekrig av den grunn.

Strand gjør et slikt grep for å tiltrekke oss innbyggere og sette kommunen på kartet for flere enn bare nabokommunene. Om de kommer fra Lindesnes eller Kirkenes, eller mellom der en plass, bryr ikke oss nevneverdig. De er velkomne alle sammen. Folk flest som bor i nabokommunene, vet at Strand er vestvendt og har motorveitunnel til Stavanger-området. Tunnelen går jo begge veier. Og vi har mange ferdig regulerte næringstomter som ikke tar matjord.

Næringslivet vil kunne skryte av at de har etablert seg uten at det har gått på bekostning av matjord om de starter opp ny eller flytter bedriften hit. Og vi som bor her i Strand har full forståelse for at det er flere som ønsker å bo som oss og etablere både seg selv og bedriften sin her. Vi bor vestvendt med god utsikt, vi har romslige tomter og vi bor med den flotte naturen rett utenfor døren.

Hva med å dele godene?

Og til slutt er det jo fantastisk at Wedler tenker på oss her i Strand. Med Stavanger sin medvirkning til nedleggelse av Greater Stavanger, er jo Wedler en av mindretallet i Stavanger som faktisk tenker på oss her i Strand. Og jeg kan skrive under på at det er andre enn posisjonen i Strand som har sagt sin mening om vedtaket. Men det er altså kun de rød-grønne sosialistene som synes å være enig i Wedler sitt syn på reduksjonen av den kommunale delen av formuesskatten i Strand. Et godt sosialistisk uttrykk er å dele godene. Jeg tenker at Wedler kan begynne med det.

Og om Stavanger også kommer til å gjøre samme lovlige grep med formuesskatten, ønsker vi det velkomment. Strand kommer ikke til å kalle det for skattekrig av den grunn.