DEBATT: Signering av FNs atomvåpenforbud strider ikke mot våre NATO-forpliktelser.

Den 22. januar 2021 trer forbudet mot atomvåpen i kraft, for da har femti land underskrevet traktaten. Det betyr at disse landene har forpliktet seg til: «å ikke utvikle, teste, produsere, overføre, oppbevare, lagre, bruke, true med atomvåpen. De har heller ikke lov til å tillate andre å stasjonere atomvåpen på deres territorium, eller støtte, oppmuntre andre stater til noen av de forbudte aktiviteter».

Må vise handlekraft

Norge er nå medlem av Sikkerhetsrådet, og en prioritert oppgave er full oppslutning om internasjonal folkerett der atomforbudet faktisk nå er blitt en norm. Det er på tide at vi viser mot og handlekraft og skriver under på traktaten. For signering av FNs atomvåpenforbud strider ikke mot våre NATO-forpliktelser.

Atomvåpen ble først etter murens fall et symbol på alliert samhold og fellesskap. Når regjeringa boikotter konferanser og ikke underskriver FNs forbud, synes lojaliteten til USA /NATO å overgå hensynet til norsk befolkning som har all interesse av lavspenningspolitikk her i nord.

Med den nye kalde krigen har vi nå allerede godtatt amerikanske tropper, kampfly som kan bære kjernefysiske våpen og atomdrevne ubåter patruljerende langs kysten, samt adgang til våre havner. Dette gjør vår geografiske posisjon sårbar og utsatt mellom Russland og USA, som er i rustningskappløp med «små» atomvåpen, og der de allerede innehar 90 prosent av de kjernefysiske våpen i verden. Vårt håp må være at Joe Biden er i stand til å gjenvinne tillit, vedlikeholde og gjenopprette nedrustningsavtalene, som det er brukt tiår på.

Dialog og respekt

Vi er nå i en tid der spenningen øker mellom atompaktene. Samtidig står vi overfor klimaendring og pandemier. Er det da ikke betimelig vi ratifiserer FNs atomvåpenforbud i stedet for å legitimere atomvåpen som stridsmidler? Kan vi ikke i stedet få til en dialog, og en respekt for at nordområdets sikkerhet?

Vi må avvise kjernefysiske våpen på vår jord, og flere kommuner må erklære seg som atomfri sone.