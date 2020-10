Tro det eller ei – motstanden mot vindkraft øker

VINDKRAFT: Motstanden mot vindkraft øker. 60 prosent er imot ifølge Stavanger Aftenblads undersøkelse.

Det å tro at et regelverk som skal gjelde for framtidig virksomhet skal dempe motstanden mot vindkraft vi har i dag, er faktisk helt håpløst, skriver Steinar Tyldum. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Steinar Tyldum Sandnes

Det som ellers er helt sikkert er at denne motstanden bare vil tilta ettersom utbyggingene fortsetter og berører stadig flere mennesker. Og det at stadig flere mennesker blir direkte berørt er én ting. Det som blir et minst like stort problem for utbyggere og myndigheter, er når stadig flere av oss som ikke er direkte berørt, virkelig blir klar over hva det som er i ferd med å skje med ikoniske landskap som Stadlandet og Sognefjorden som tydeligvis skal rammes inn av 200–250 meter høye svirrende mastodonter.

Samtidig skal Finnmarksviddas unike kvaliteter bygges ned og forstyrre alt som er av tradisjonell reindrift. Vi skal altså påta oss ansvaret for å bryte internasjonale konvensjoner og ødelegge livsgrunnlaget for vår egen urbefolkning. Jo da, «vi må nok finne oss i å ofre noe», som Ole Erik Almlid i NHO sa.

Hva skjedde?

Regjeringen, med ministrene Bru og Rotevatn i første rekke, har registrert at det er motstand der ute og lurer også på hvordan vi havnet her og hva vi kan gjøre for å dempe konfliktnivået fremover? I og med at så å si alle partier er skyldige i at vi har havnet der vi er i dag, er det nok flere politikere som funderer på det. Det tragiske er imidlertid at på grunn av historien er det uendelig mye prestisje der ute. Mens politikerne jobber med og drømmer om å oppnå dette med en ny stortingsmelding, burde de heller stikke fingeren i jorda og innse at konfliktnivået ikke vil senkes før så å si alle vindkraftanlegg er fjernet fra norsk jord.

Det å tro at et regelverk som skal gjelde for framtidig virksomhet skal dempe motstanden vi har i dag, er faktisk helt håpløst. Politikere som heller velger taushet og neglisjering, enn å gå inn i saken og finne ut hva som virkelig rammer folk og natur av ubehag og ødeleggelser. Politikere som velger å holde seg unna disse «sjarmerende parkene», i stedet for å skaffe seg et realistisk bilde av hva dette er for noe.

Motstanden øker

Når regjeringen oppfordrer de andre partiene til å stå ved sine tidligere vedtak og på den måten gjøre det klart at de støtter regjeringen i videre utbygging, blir dette ganske håpløst med tanke på den stadig økende motstanden i folket. Det blir helt hinsides når ministrene Bru og Rotevatn i sin bekymring for vårt demokratiske system, bryr seg mer om gamle partivedtak, enn om forholdet mellom politikerne og folket i dagens situasjon.

Kanskje politikerne bør stikke fingeren i jorda. I valget mellom det å stå fast ved gamle og avleggse partiavgjørelser mot det å ta hensyn til realiteter og folkeopinion i dag, er det kanskje tid for å revurdere situasjonen. Ett er i hvert fall klinkende klart – motstanden blir ikke mindre framover. Ikke engang nye konsesjonsregler kan gjøre noe med det.

