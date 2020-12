Inhumant, uetisk og umenneskelig av Stavanger bispedømmeråd

DEBATT: Stavanger bispedømmeråds vedtak og uttalelser om seksuell orientering hos søkere til stillinger i Kirken, har også alvorlige konsekvenser for andre kirkelige organisasjoner.

Med sin dobbeltstemme sikret leder av Stavanger bispedømmeråd Liv Heidrun S. Heskestad (nærmest) at Kirken i Rogaland skal kunne spørre søkere til stillinger i Kirken om sin seksuelle legning og praksis. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Anthony Hawke Psykologspesialist, Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg viser til reportasjene i Stavanger Aftenblad denne uken om bispedømmerådets håndtering av prosedyrer tilknyttet ansettelse av personer i Den norske kirke i Stavanger bispedømme.

Bispedømmerådet har vedtatt at det fortsatt er saklig å grave i aktuelle søkeres privatliv. Søkere som lever med en av samme kjønn, kan vente seg en skikkelig gjennomgang av sitt mest private. Kirken vil vite hvordan deres samliv kan forenes med bispedømmets synspunkter i saken om homofile.

Den første reportasjen i Aftenbladet var ille nok. Verre ble det i den neste reportasjen, der lederen av bispedømmerådet nærmest ber om forståelse for at hun i fred og ro må få lov til å forakte samkjønnspar. Ja, for hva annet skal man forstå ut fra hennes bisarre uttalelser om samkjønnspar? At vi i et jobbintervju skal finne oss i å bli kryssforhørt av mennesker som absolutt ikke vil oss vel? Hvor ellers i landet hadde en slik fornedrende oppførsel vært tillatt?

Bispedømmerådets handlinger danner en farlig presedens. Hva slags signaler sender Bispedømmerådet ut til samfunnet? Er det i visse sammenhenger greit å diskriminere og opptre ydmykende overforandre?

Ifølge bispedømmerådet er svaret ja!

Vil samkjønnspar, enslige homofile og lesbiske eller andre seksuelle minoriteter nå søke hjelp fra disse organisasjonene? Kan man virkelig vente det?

Hva tror folk nå?

Bispedømmerådets uttalelser har også alvorlige konsekvenser for andre kirkelige organisasjoner.

Hva med samkjønnspar som trenger hjelp i Rogaland? Er det rimelig å vente at samkjønnspar, som i det ene øyeblikket ydmykes av bispedømmerådet, i det neste øyeblikket søker hjelp fra nettopp en kirkelig organisasjon – en av få organisasjoner som tilbyr gratis hjelp til par og familier i Rogaland? [Her sikter nok innsenderen til stiftelsen Kirkens familievernkontor, som han leder i Stavanger. Red.mrk.] Og hva med Kirkens SOS? Eller Kirkens Bymisjon? Eller Crux, det tidligere Kirkens sosiale tjenester?

Disse er alle organisasjoner som yter livsviktige tjenester til lokalbefolkningen – ofte på vegne av det offentlige. Vil samkjønnspar, enslige homofile og lesbiske eller andre seksuelle minoriteter nå søke hjelp fra disse organisasjonene? Kan man virkelig vente det?

Disse velkjente hjelpeorganisasjoner gir meget god hjelp til alle. Det er ikke det som er poenget. Poenget er om alle nå vet det etter disse oppslagene i Aftenbladet.

Så feil kan man ta!

Jeg hadde forventet at bispedømmerådet skulle gå foran som et godt eksempel. Jeg trodde at Kirkens virksomhet var tuftet på kjærlighet og omsorg. Jeg trodde at Kirken inkluderer alle. Jeg trodde at Jesus elsker alle mennesker? Så feil kan man ta!

Les også Anthony Hawke: – Alle ønsker seg hjem når en krise rammer