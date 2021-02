Litt drid onna skoen?

DEBATT: For de litt trege: Når du er ute og lufter hunden, har du med pose og hvis hunden bæsjer, tar du opp posen fra lommen og plukker opp bæsjen.

«Man kan jo ikke annet enn å synes synd på disse stakkars individene som på tross av sine fysiske shortcomings likevel stravrer seg ut på tur med sin lodne venn», skriver Yngve Leret. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Yngve Leret Sandnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det som slår meg når jeg er ute på en av de daglige turene med vår hund, er hvor skrøpelig helse enkelte hundeiere må ha. Hvordan har jeg kommet fram til dette, spør du kanskje ? Vel, det er ganske enkelt. I veikanten og på fortauene ligger det frosne, nå om dagen i alle fall, brune hilsener fra våre firbeinte venner.

Klarer ikke å bøye seg

Årsaken til dette kan jo ikke være annet enn at disse stakkars hundeierne ikke klarer å bøye eller sette seg ned og få dette på plass i den lille posen alle hundeiere alltid har i lommen. Man kan jo ikke annet enn å synes synd på disse stakkars individene som på tross av sine fysiske shortcomings likevel stravrer seg ut på tur med sin lodne venn.

Noen er faktisk såpass flinke at de får etterlatenskapen på plass i posen, men dessverre er disse ofte rammet av en eller annen muskelsykdom som gjør at de ikke klarer å bære denne nå tunge posen de siste hundre meter hjem, og derfor må legge den forsiktig ned slik at noen andre kan bistå med å rydde. Her skal det sies at noen nok tenker at man bør få greiene litt ut av veien og derfor hensynsfullt henger posen opp i et tre eller en busk.

Hvis det ikke var slik at man syntes synd på hundeiere av typen omtalt ovenfor, kunne man kanskje komme i tanker om at enkelte mennesker faktisk ikke er skikket til å ha hund, eller andre dyr som krever noe innsats. Hundeinstruktør Maren Teien Rørvik kunne kanskje kjøre en serie på tv der hun får inn et knippe hundeeiere som trenger dressering i det å plukke opp etter «seg».

Ta med posen hjem

For de litt trege: Når du er ute og lufter hunden, så har du med pose og hvis hunden bæsjer, så tar du opp posen fra lommen og plukker opp angjeldende bæsj. Så tar du med deg posen hjem og kvitter deg med den forskriftsmessig der. Eventuelt la noen som er egnet til å ha hund overta det ansvaret som er alt for stort for deg.