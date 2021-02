Store og små i sandnesskolen krever en forklaring

Helge Kristoffersen Hovedtillitsvalgt Sandnes kommune, Norsk lektorlag

DEBATT: Reiser du med toget er det forbudt å trekke i nødbremsen uten at det er alvorlig fare. I Sandnes-politikken trekker posisjonen i den økonomiske nødbremsen og sørger for et overskudd på over 100 millioner. Nå forventer Sandnes-skolen «bot og bedring», samt skikkelig satsing.

5. november melder Aftenbladet at det skal kuttes 40 millioner i skolebudsjettet for 2021. Årsak er dramatisk fall i inntekter. Når årsregnskapet gjøres opp melder Aftenbladet, den 16. februar, at overskuddet er på 144 millioner. Positive nyheter kommer sjelden med slik en bismak.

Sandnes-skolen skal spare og jobber mer effektivt. Alle er enige om at det er best for alle å få bukt ned unødvendig pengebruk. Men nødbremsen fra i høst med ytterligere titallsmillioner, kunne vi faktisk vært spart for. Med litt bedre kontroll på økonomien hadde vi som jobber i Sandnes-skolen, sluppet våkenetter med bekymringer for elevenes framtid. Ledere og tillitsvalgte har gått på endeløse møter for å finne de minst hjerteskjærende og minst urettferdige kuttene. Å bli servert i februar et overskudd kan oppfattes som ei spyttklyse i ansiktet. Store og små i sandnesskolen krever en forklaring!

I et budsjett vet vi som er hovedtillitsvalgte at alle penger er ikke like. Budsjett og kostnader skal holdes over flere år. Det er grunn til å sette alvorlige spørsmålstegn ved økonomistyringen når en bremser så kraftig at hele «toget» rister og alle kjenner utrygghet. Nå vil alle i skolen ha «business as usual».

Som hovedtillitsvalgt i Norsk Lektorlag ber jeg om at sandnesskolen umiddelbart får klar beskjed om å gå tilbake til «vanlig» spareplan. En unnskyldning er på sin plass, og en forklaring hadde hjulpet alle.