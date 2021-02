Ja til bruk av medisinsk cannabis

DEBATT: Det var med stor begeistring jeg leste i Aftenbladet 6. februar at SUS nå skal begynne å se på bruken av medisinsk cannabis hos de med Parkinsons.

«Jeg vet om mange som reiser til utlandet for å bli medisinerte og som virkelig sliter i disse koronatider», skriver Sidsel A. Simsensen. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Sidsel A. Simensen Oslo

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Cannabis er en plante som er blitt brukt i medisin i utallige år, som i indisk ayurvedisk medisin og i tradisjonell kinesisk medisin. Medisinsk cannabis (MC) var å finne på apotekene i Norge til førsten av 1970-tallet.

I dag brukes MC, i Europa, til å redusere ubehag ved grønn stær og til å motvirke kvalme og øke matlysten hos kreft- og aids-pasienter. Videre brukes cannabis til å redusere spasmer og smerter hos pasienter med multippel sklerose (MS) og andre nervelidelser.

Provoserende

Jeg synes det er provoserende at lederen for Parkinsonforbundet i Rogaland fraråder bruken av cannabis og samtidig påpeker at cannabis er ulovlig i Norge, og at: «Vi oppfordrer ingen til å gå den veien». Det er nettopp sånne uttalelser som er med å bremse utviklingen av nye behandlingsmetoder. Jeg vil gå så lang som å kalle det ignorant og lite gjennomtenkt.

Å kjøpe MC over disk på apotekene i Norge er ikke det samme som at det er fritt fram for hvermansen å få dette. Det er reseptbelagt, som all annen medisin, som er i gruppene A-, B- og C-preparater. Man skal være klar over at de preparatene man får i disse gruppene (A og B) inneholder narkotiske stoffer. Sterke narkotisk stoffer, som dessuten er vanedannende.

Vi har selv en sønn som bruker MC. Han ble dobbelt amputert etter en ulykke i 2007. Han har slitt med store smerter (fantomsmerter) og har brukt det meste innen smertestillende og såkalte hemmere, som skal blokkere nervesignalene. Disse preparatene har skremmende bivirkninger, og er så sløvende at han har vært helt ute av stand til å ta vare på seg selv. Dette resulterte i at han endte opp som pillenarkoman.

Gode resultater

Vi bestemte da at han skulle reise til Amsterdam for å prøve ut MC. Dette ga så gode resultater at vi søkte om å få dette her hjemme. Nå har han brukt dette i ett år og er som ny. Han klarer seg kjempegodt, er klar som dagen og har begynt i jobb igjen etter 13 år. Han er i tillegg så og si smertefri. MC har ingen kjente bivirkninger, bortsett fra økt matlyst. Han får ingen rus og fungerer normalt.

Det har vært en kamp å komme dit vi er i dag, men MC er ikke godkjent av staten enda som medisin, og han må derfor betale dette selv. Det koster ham 3000 kroner i måneden, men det er verdt hver krone. Så nå håper jeg virkelig at MC kommer for å bli. Jeg vet om mange som reiser til utlandet for å bli medisinerte og som virkelig sliter i disse koronatider. Håper legene får øynene opp, og at MC blir lovlig på lik linje med andre A- og B-preparater.

Det koster 3000 kroner i måneden, men det er verdt hver krone.

Les også Nytt forsknings­prosjekt om cannabis