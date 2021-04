Et absurd elektrifiserings-scenario

DEBATT: Nå skal mer og mer elektrifiseres, og Norge skal også elektrifisere for store utenlandske aktører. Altfor mange politikere tror fremdeles at vi har uendelig med fornybar energi, og lar seg blende av lobbyister fra bransjer med særinteresser.

«Elektrifisering av Nordsjøen må stoppes. Å drifte store datasentra o.a. for utlandet bør konsekvensutredes, også med tanke på hva det innebærer for energibalansen i Norge», skriver Svend Øvrebekk. Foto: Marit Hommedal/SCANPIX

Debattinnlegg

Svend Øvrebekk Siv.ing., elkraft

Publisert: Nå nettopp

Heldigvis ser det ut til at flere nå ser hva som er i ferd med å skje, og begynner å stille spørsmål ved noen av tiltakene.

Elektrifisering av Nordsjøen har allerede kommet altfor langt. Når et helt nytt felt som Utsirahøyden elektrifiseres, viser det at man ikke helt skjønner problemstillingen. Eller at man kun tenker egeninteresse. Gassturbinene på et nytt felt kan ifølge Equinor selv, oppnå like god virkningsgrad som et gasskraftverk i Nederland eller Tyskland. Så hva er da hensikten med elektrifiseringen?

Hvor mange vindturbiner må bygges for å gi Google o.a. et grønnere image?

Store energiunderskudd

Om 10-15 år ønsker mange at elektrifiseringen skal ha kommet svært langt, med store energiunderskudd i Norges som resultat. NVE har også antydet denne ubalansen, med bakgrunn i alle planene som foreligger.

Da vil den absurde situasjonen oppstå, at Norge må importere elektrisk energi fra Europa, over kablene fra Danmark, Tyskland og Nederland. Denne energien vil i stor grad produseres med gass som kilde, og den gassen kan komme fra Nordsjøen. Norge vil da forsyne Nordsjøen med elektrisk energi fra land, og denne energien kommer utrolig nok fra gassen som ellers kunne forsynt plattformene direkte. Energien har tatt en lang rundtur, med svært store tap underveis. Denne situasjonen vil nok bransjeorganisasjoner og enkelte politikere prøve å benekte, men de vil etter hvert få et stort forklaringsproblem. Nå er det på tide å se objektivt på hele energipolitikken, før det er for sent.

Elektrifisering av Nordsjøen må stoppes. Å drifte store datasentra o.a. for utlandet bør konsekvensutredes, også med tanke på hva det innebærer for energibalansen i Norge. Hvor mange vindturbiner må bygges for å gi Google o.a. et grønnere image? Det er mange tiltak som kan gi oss mer disponibel fornybar energi, men da må viktige beslutninger tas.

Tafatte politikere

Den nye klimameldingen inneholder ikke de nødvendige tiltakene, og behandlingen av den i Stortinget viser tafatte politikere. Det snakkes f.eks. om besparelser ved energiøkonomisering i bygg, men da må bl.a. subsidier til varmepumper bli innført igjen. Og, skatteregimet for vannkraft må endres radikalt, hvis rehabilitering av vannkraftverk skal bli interessant. Man må være villig til å ta mange slike beslutninger, selv om det nærmer seg valg.