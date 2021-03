Vandalisme på den nye gravlunden på Klepp

DEBATT: Trenger vi å ødelegge Klepp sin mest spektakulære utsikt?

Foto: Geir Sveen

Ragnhild Stangeland Kleppe

Å komme opp «Slakterbakken» (Prestebakken), runde toppen og se himmelen åpne seg, se Orrevatnet, landstripen ved Reve og havet har alltid vært magisk. Nå leter blikket etter utsikten, og jeg blir kvalm av å se inn i betong.

Jeg har alltid kjent på respekt og takknemlighet for at vi har lokale politikere som engasjerer seg for at vi skal ha et lokalt demokrati. Men det å respektere kan også oversettes som «å se en gang til», og det er dette jeg nå må be alle politikere i Klepp om å gjøre. Det er kanskje ikke gjort en formell saksbehandlingsfeil i saken, som ordføreren sier er eneste grunnen til at dette kan behandles på nytt. Men her har så mange sovet i timen og ikke løftet blikket og sett de store linjene.

Jeg blir oppriktig lei meg når jeg hører innbyggere som nå velger å kjøre om Verdalen for å slippe å se på galskapen.

Mange bruker området

Jeg tror politikere og administrasjonen har prøvd å tenke klokt, men det har blitt så feil at en må finne andre løsninger. Trenger vi å ødelegge Klepp sin mest spektakulære utsikt? Dette området er det svært mange som bruker daglig. Det er gående, syklende og i bil, og mange vil også i framtiden gå noen tunge skritt her for å ta avskjed med en av sine kjære. Trenger man da å skjemme dette med 26 meter betongvegg (den ble delt i to – som om det gjorde den mindre) og er opptil 4 meter høy.

Bygningene blir sikkert fine når de er ferdige, men de kan ikke ligger der. Kommunen trengte et lager – et lager. Dette må kunne plasseres på en industritomt eller i alle fall på et sted hvor en ikke tar utsikt.

Åpen høring?

Servicebygg med toalett og et skur til å stå under må også kunne plasseres på et mye mer egnet sted. Ordføreren kan gjerne snakke om at det er ikke er gjort en saksbehandlingsfeil da det ikke er kommet større protester på reguleringsplan, nabovarsel eller fra bispedømmeråd. Men har dere politikere virkelig stått på denne plassen og tenkt at dette blir den beste løsningen? Har de nærmeste naboene sett ut over sin egen utsikt fra sin bopel? Har bispedømmerådet vurdert noe annet enn det alternativet de fikk presentert? Er ikke dette noe som alle innbyggere i Klepp burde hatt mulighet for å si noe om, gjennom sine folkevalgte eller i en åpen høring? Vi burde i alle fall fått mulighet til å belyse overfor de folkevalgte som vi ba om i forkant av kommunestyremøtet som var på mandag, men dette avgjorde ordføreren at vi ikke fikk.

«Nå he æg kome heim»

Jeg blir oppriktig lei meg når jeg hører innbyggere som nå velger å kjøre om Verdalen for å slippe å se på galskapen. Og mange i Klepp snakker nå om hvordan kan noen tenke at dette er greit? Jeg vet at flere jærbuer som bor andre steder i landet, legger hjemturen om «Slakterbakken», for det er nettopp når de ser landskapet åpner seg at de kjenner at «nå he æg kome heim te Jæren».

Hadde jeg visst om disse bygningene før, kunne jeg ha vært med å starte et innbyggerinitiativ tidligere. Jeg tror protestene i Klepp ikke er høyere fordi det er som mange så resignert sier: «Det er vel for seint å gjøre noe nå.» Det kan ikke være for seint.

Ikke for seint å snu

Et av de mange kloke menneskene jeg kjenner, sier ofte: «Jeg har mine prinsipper, men jeg forbeholder meg retten til å ombestemme meg.» Dette er en avgjørelse som tas nå for mange generasjoner framover. Jeg oppfordrer alle innbyggere i Klepp – gå inn på Klepp kommune - politikk - mi sak og skriv under på protesten. Snakk med politikerne om dette.

Kjære politikere – Det er ikke for seint å snu.