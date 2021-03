Gladskriving eller rettskriving?

DEBATT: I en kommentar av Camilla Bjørheim i Aftenbladet 18. mars om sommerferiekabaler og heldagsskole, er nok en gang stavelsen til Stavanger kommunes sommerprogram for barn og unge, Fiks Ferigge Ferie, gjenstand for oppmerksomhet.

«Etter noe drodling omkring programmet og fjellreven, endte vi opp med å kalle opplegget for Fiks Ferigge Ferie, et begrep vi mente var helt topp», skriver Rolf Norås. Foto: Stavanger kommune

Debattinnlegg

Rolf Norås Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

«Før folk rakk å uttale feilstavelsen Fiks Ferigge Ferie, var plassene utsolgt», skriver Bjørheim. Sitatet er faktisk det eneste som Aftenbladet gir spesiell uthevet plass i artikkelen.

Som opphaver til både tiltaket Fiks Ferigge Ferie og navnet, burde jeg da sannsynligvis ha skammet meg over den fatale feilstavelsen. Fiks Ferigge Ferie er basert på Stavanger-dialekten, og da burde vel ferigge skrives med en g, altså ferige. Der er vi enige, det heter ikke enigge. Tre stavelser med trykk på første stavelse skal nok skrives med èn g, på vår dialekt. Men så er det bare det, at noen ganger er ikke det viktigste å ha rett.

Feilstavelsen er kanskje ikke helt etter boken, men fjellreven Fiks lever godt med navnet.

En vinterdag i 1992 fortalte jeg Per Dybvig og Svein Norheim om planer for et nytt sommeropplegg for barn og ungdom. Det skulle være noe annet enn de gamle feriekoloniene, hvor jeg selv har barndomsminner som ikke bare er av den gode sorten. Det nye opplegget skulle være tøft, variert, dristig, løye, nytt og spennende. Det måtte være attraktivt for både gutter og jenter, store og små.

Mye tøffere

Noen uker senere møtte jeg Per og Svein igjen. Per kom opp med en stilig fjellrev med et lurt flir, som i alle årene etterpå har vært sommerprogrammets helt opplagte maskot. Etter noe drodling omkring programmet og fjellreven, endte vi opp med å kalle opplegget for Fiks Ferigge Ferie, et begrep vi mente var helt topp. Jeg husker ikke alt fra samtalen, men en ting er helt sikkert: Vi brukte god tid på hvordan vi skulle skrive ferigge.

Når vi landet på to g-er, var det ikke fordi at vi mente at det var rett skrivemåte. Det var fordi vi syntes at det var mye tøffere. Det passet bedre til reven. Det passet bedre til det vi ville skape. Egennavn kan referere til både individer, gjenstander og begreper. Heldigvis har foreldre fortsatt en viss frihet til å stave slike på den måten man ønsker.

En av de drevne damene til Svein Tang Wa «sitte oppe i øverste etasi» og skryter av at mannen er «baderomsvaktingeniørsjåfør». Ikke helt rett, men ganske stilig. Eller når Tang Wa i «Gå hjem og vogg» skal ha noe som rimer på slepp' inn, skriver at du «ikkje må henga med leppin».

Lever godt med navnet

Så feilstavelsen er kanskje ikke helt etter boken, men fjellreven Fiks lever godt med navnet. Det eneste han er enda mer fornøyd med, er at han fortsatt klarer å glede så utrolig mange barn og unge, snart 30 år etter at han oppstod.