Krafttak for et fullverdig juridisk fakultet trengs

«Det å opprette et juridisk fakultet ved UiS vil styrke og forbedre det juridiske miljøet på Nord-Jæren», skriver Olav T. Laake. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Olav T. Laake Sorenskriver (emeritus)

DEBATT: Fullverdig jusstudium i Stavanger? Dette spørsmålet har med rette vært fremme i den offentlige debatt i den senere tid. Universitetet i Stavanger (UiS) kjemper for saken, med helhjertet støtte fra studentene. Universitetet i Bergen (UiB) går imot, med stor støtte av sine studenter. Jeg savner kraftige framstøt fra lokalpolitisk hold i Rogaland, men det kommer vel.

Hvorfor er saken viktig? Fordi særlig Nord-Jæren er et av de mest ekspansive og utviklingsorienterte områdene i Norge, og et av de mest innovative. Og her kommer jussen inn i bildet. Vi får stadig nye områder hvor det melder seg store krav om juridisk ekspertise. Som advokat og senere som dommer har jeg fulgt med på utviklingen, også som politiker. På nærmeste hold har jeg fulgt den rivende utviklingen som det har vært innen jussen, ikke bare med hensyn til saksmengden, men også problemene og kompleksiteten når det gjelder sakene.

Advokatforeningen har fortalt meg at antall organiserte advokater og advokatfullmektiger i Sør-Rogaland ved utgangen av 2011 var 485, og tallet øker. Behovet for nye advokater, samtidig som det selvfølgelig skjer en utskiftning innen advokatene, er stort. Sør-Rogaland er i ferd med å etablere et stort og interessant advokatmiljø. I tillegg kommer de juristene som ikke blir advokater, men som arbeider i forskjellige administrasjoner.

Det å opprette et juridisk fakultet ved UiS vil styrke og forbedre det juridiske miljøet på Nord-Jæren. Dyktige studenter vil søke seg hit. Næringslivet vil legge vekt på at det er lett tilgang på juridisk bistand. Konklusjonen min er at alle gode krefter, næringsliv og politikere må ta et krafttak for å få et fullverdig juridisk fakultet ved UiS!