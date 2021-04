Bøtelegging i disse koronatider er ikke greit

«I disse dugnadsdager med korona, vaksinasjon, regler, råd og anbefalinger er det virkelig slik parkeringsvaktene skal opptre», spør Kay Tj. Evensen. Foto: Illustrasjonsbilde

Debattinnlegg

Kay Tj. Evensen Sandnes

DEBATT: Endelig har jeg fått vaksinasjonen mot koronaviruset. Jeg bor i Sandnes og fikk denne vaksinen i Gravarsveien. Samtlige som var til stede for å få dette gjennomført, skal ha meget ros for en høflig og rask gjennomføring. Takk skal dere ha.

Men (det er jo alltid et, men) – i papirene jeg hadde fått på forhånd, ble det informert om del praktiske ting, og alt var greit, bortsett fra én ting. «Husk å betal parkering» var informasjonen vi fikk. Jo, jeg innrømmer at jeg irriterte meg litt at en skulle betale for å få en gratis vaksinasjon, men egentlig hadde jeg glemt dette da jeg møtte opp på parkeringsplassen.

Men hva er det første jeg blir møtt med, jo – to parkeringsvakter som holder på å bøtelegge noen biler! De ivret med å fotografere disse, sannsynligvis som dokumentasjon. I disse dugnadsdager med korona, vaksinasjon, regler, råd og anbefalinger, er det virkelig slik parkeringsvaktene skal opptre?

Nei, herr ordfører, jeg regner med at det er Sandnes kommune som eier Sandnes Parkering, og at du her kan bidra til en annen forståelse av utførelse av parkeringsregler på slike spesielle dager.

Det jeg håper på, er at når jeg kommer for å få sprøyte nummer to, så blir jeg møtt av parkeringsvakter som geleider oss for å finne denne rette plass å parkere.