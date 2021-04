Hensynsløs flytting at mottaksbeboere

DEBATT: Hva ville skjedd hvis norske barn og familier var blitt tvangsflyttet på samme måte som mottaksbeboerne? Det ville selvsagt aldri skje.

«Kan det være slik at UDI bare ser på kostnader, og kanskje glemmer at det dreier seg om mennesker, for ikke å snakke om ’barns beste’»? spør Lene Høigård. Foto: Fredrik Refvem

Lene Høigård Leder av Rettferdighet i asylpolitikken

Tilsvar til regiondirektør i UDI Belén Vinuesa Birkenes sitt innlegg i Aftenbladet 15. april vedrørende nedlegging av Hå asylmottak. Regiondirektøren sier at dessverre er det slik at driftsavtalen går ut uten flere muligheter for forlengelse, derfor må mottaket nedlegges. Dette tilslører faktum, nemlig at driftsavtalen går ut fordi UDI har villet det slik. UDI har valgt å ikke inngå ny kontrakt for fortsatt drift på Hå. På samme måte som med Toten, Drevsjø, Vang og Sjøvegan.

Enslig mindreårig har bodd på ni ulike mottak på to år.

Videre hevdes det at UDI er opptatt av å avvikle mottaket «på en mest mulig skånsom måte» for beboerne. Beklager, UDI, dette har beboerne ingen grunn til feste lit til. De har vært flyttet før, mange ganger, faktisk ganske hensynsløst!

Flyttet seks ganger

Da Sandnes mottak ble nedlagt i 2016, fikk noen få eldre et godt tilrettelagt botilbud i Stavanger. De var lettet og lykkelige – men bare et halvt år, da ble Stavanger mottak nedlagt, og de ble flyttet til ny kommune med adskillig dårligere boforhold. I september 2017 var det slutt også for dette mottaket, og de ble flyttet til Hå. Dette er eldre mennesker med til dels store helseplager. Et barn i 1. klasse måtte skifte skole tre ganger på ett år. På Hå mottak bor det et barn på sju år som har blitt flyttet seks ganger. Jeg kunne nevne mange flere eksempler. Enslig mindreårig har bodd på ni ulike mottak på to år, osv. Hensyntagen til spesielle behov?

Disse menneskene har bagasje som ikke mange kjenner til. Både voksne og barn sliter med traumer. Når de har fått være lenge nok på et sted til å knytte kontakter og vennskap - og det er ikke fort gjort, det tar et år, minst – da er bare tanken på å skulle flytte igjen nok til å synke ned i fortvilelse og avmaktsfølelse. Noen kaster opp, klarer ikke spise eller sove. Skånsomt? Nei. Ny flytting er retraumatiserende, og kan aldri bli skånsom.

UDI må lære av feilene de gjør når de flytter folk på denne måten, sier en av beboerne. Kan det være slik at UDI bare ser på kostnader, og kanskje glemmer at det dreier seg om mennesker, for ikke å snakke om «barns beste»?

Salangen kommune har vært driftsoperatør for Sjøvegan asylmottak i 32 år, men har ikke fått forlenget kontrakt. Kommunen fikk et oppsiktsvekkende svar fra UDI på spørsmål om ikke dokumentert kvalitet på tjenestene teller i anbudsrunder? «Nei, dessverre, det kunne ikke telle med», var UDIs svar. Kun pris teller, altså! (Folkebladet.no 18.3.21).

Mindreverdige?

Hva ville skjedd hvis norske barn og familier var blitt tvangsflyttet på samme måte som mottaksbeboerne? Det ville selvsagt aldri skje. Er disse familiene, og barna som flyttes, mindreverdige? Er det nødvendig å minne om at svaret er nei! Barn er barn og skal beskyttes, uansett opphav og valg som foreldre har gjort.

