Equinors negative omdømme?

«Politisk er det nå sterk skepsis til statens passive eierstyring i Equinor», skriver Per Henning Lerstad. Foto: NTB

Debattinnlegg

Per Henning Lerstad Investor/aksjemedeier i Equinor

TILLIT: Equinors styre avviste både i fjor og i årets generalforsamling mitt aksjonærforslag om å utrede effektive handlingstiltak for sikkerhetsoppdatering, bedre kapitaldisiplin, kvalitetssikring og internkontroll i selskapet.

Som kjent har Equinor store utenlandstap, spesielt i USA-satsingen. Økonomisk kaos, ukultur, sløsing og inkompetanse er kritisert, ja endog korrupsjonsvirksomhet i Angola. Ulønnsomme investeringer bør

selges. Andre oljefelt har store overskridelser (eks. Njord, Martin Linge, Johan Castberg-skipet). Skal vi bare akseptere store tap av fellesskapets midler? Equinor har hatt flere sikkerhetsavvik, alvorlige branner og oljelekkasjer på anlegg i USA og Norge (Statfjord B, Melkøya, Mongstad og Tjeldbergodden). Statlige tilsyn har lenge hevdet at all IT-sikkerhet, vedlikehold og kapasitet må kvalitetssikres. Ulykker må unngs iflg. oljeministeren og konsernsjefen har vedgått at kostnadskutt kan svekke sikkerheten.

Når vil Equinor sørge for at ca. 100.000 aksjeeiere blir godt nok oppdatert og orientert om nevnte forhold? Vi skal ikke bli henvist til unyansert medieomtale og Stortingets høringer. Politisk er det nå sterk skepsis til statens passive eierstyring i Equinor. Ingen er tjent med at selskapets tillit og omdømme svekkes – som igjen negativt kan påvirke kapitalavkastning og aksjonærutbytter over tid.