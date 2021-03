Den store syretesten for KrF

DEBATT: Er posisjoner og statsrådsposter viktigere enn grunnleggende verdier i KrF?

Debattinnlegg

Nina H. Øverby Sandnes

9. mars skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal inn i den norske menneskerettighetsloven.

Personer med funksjonsnedsettelse utgjør Norges største minoritet, og en betydelig del av denne gruppen opplever diskriminering og trakassering, og møter barrierer som hindrer full deltagelse i samfunnet. Inkorporering av CRPD i norsk lov vil være et viktig tiltak og signal om at staten tar rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse på alvor.

KrF og Venstre på vippen

Ap, SV, Sp, MDG og Rødt stemmer for inkorporering av CRPD. KrF og Venstre avgjør utfallet. Hvis de innynder seg med storebror Høyre og stemmer imot, blir det ikke flertall for å ta også denne siste FN-konvensjonen inn i norsk lov.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har skrevet et brev til regjering og Storting og ber dem inkorporere FN-konvensjonen, og uttaler at det i de politiske partiene florerer mangel på kunnskap, misforståelser og fordommer i denne saken.

I Dagsnytt 18 hørte jeg hvordan Michael Tetzschner (H), i mangel på kunnskap, nærmest ønsket å tåkelegge debatten. Heldigvis møtte han Karin Andersen (SV), som kunne slå tilbake med både kunnskap og klarhet i sin mangeårige kamp for rettigheter for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Men hvor står KrF i denne saken? Hva vil deres representanter gjøre i Stortinget tirsdag 9. mars?

Kampen for født liv også?

Jeg er mor til en voksen sønn med Downs syndrom. Selv om KrF ikke er mitt parti, har jeg kunnet identifisere meg med partiets politikk i kampen mot sorteringssamfunnet og deres kamp for mangfold og likeverd for alle mennesker.

Jeg trodde at dette var noe av fundamentet i KrFs politikk. De snakker på innpust og utpust om vern av ufødt liv, og om kampen for menneskeverdet. Det må derfor være betimelig å spørre hva de i denne saken vil gjøre for født liv – for alle mennesker med funksjonsnedsettelse som lever sine liv med diskriminering og trakassering, fordi deres rettigheter ikke er lovfestet.

Er posisjoner og statsrådsposter viktigere enn grunnleggende verdier partiet står for?

9. mars vil være syretesten på troverdighet for KrF i deres kamp for menneskeverdet.