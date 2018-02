Fjern norsk nachspiel-kultur

Hver helg går en haug med unge voksne og godt voksne ut på byen fulle av glede. Etter hvert nærmer det seg stengetid, og alle skal ut på Torget.

Fullt kaos spres da mange skal ha nattmat, mange skal ta bussen, og taxikøen vokser for hvert minutt som går. Her er det en stor folkemengde som samles, noe som ofte fører til knuffing eller slåssing. I tillegg har man gruppen som ser etter et nachspiel. Grunnen til at jeg skriver dette er at denne gruppen er spesielt utsatt for ubehageligheter og voldtekt. Voldtekter skjer nemlig ikke midt på nattklubben hvor vakter passer på, men etter at disse stenger.

Nattklubber er tryggere

I #metoo-kampanjen ser man igjen og igjen at ubehagelighetene skjer i den private sfære, ikke på offentlige barer eller klubber. Å være på barer og nattklubber er tryggere, da man har vakter som passer på om man er for fulle eller om noen er ubehagelige mot andre. På nachspiel er det ingen slike vakter. Da står man helt alene om det, og er man for full er man et «lett bytte».

Man har altså to problemer, både kaos i store folkemengder og nachspiel-kulturen. Rogaland Unge Høyre mener det er problematisk at dagens regler for skjenketider og åpningstider legger opp til at folk som vil være lengre våkne enn til 0400, må dra på nachspiel, og at alle skal kastes ut på gaten samtidig.

Alle drar ikke hjem

Så er det sikkert noen som tenker at det er fornuftig å dra hjem klokka 04.00, og det er jeg helt enig i, men jeg synes det er grunnleggende feil at politikere bestemmer når vi må dra hjem for å legge oss. I tillegg til at realiteten er at ikke alle drar hjem, og de som ikke gjør det, er spesielt utsatt for voldtekt.

Dette må tas tak i. Derfor har Rogaland Unge Høyre vedtatt at vi ønsker å fjerne statens restriksjoner på skjenketider og åpningstider.