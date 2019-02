Som advokat jobbet jeg utallige timer for en gruppe mennesker som hadde behov for bistand i sin kamp mot det offentlige. Gjennom å stå opp for den svake parten, har jeg på klienters vegne kjempet mot den tvangen som det offentlige mente var nødvendig. Ved å trekke frem motargumenter slik at avgjørelser kan besluttes hvis loven tillater det, og gjennom å veie de kryssende hensyn mot hverandre. Terskelen for at det offentlige skal gripe inn med tvang er høy, og det skal den være.

Likevel må det noen ganger gripes inn. Når et barn ikke får tilstrekkelige omsorgsbetingelser, når en voksen ikke klarer å ta vare på seg selv, når rus, fysisk eller psykisk sykdom tar overhånd, så må samfunnet være der å hjelpe de som ikke kan hjelpe seg selv.

Lytte til erfaringene

Som politiker har jeg mulighet til å gjøre en forskjell, men også et ansvar. I Stavanger har vi ansatte som hver dag gjør en formidabel innsats innenfor barnevern, rus og psykisk helse. Vi må lytte til de erfaringer som gjøres og de råd som gis, men vi må også våge å utfordre og stille krav. Slik kan vi fange opp sakene og gi nødvendig hjelp.

Sluttrapporten for den kommunale oppreisningsordningen viser at Stavanger kommune betalte 37,1 millioner kroner for overgrep og omsorgssvikt i perioden 1954-1991. Saken om Mona Anita er et grufullt eksempel på unnlatt inngripen som gav dyptgripende skader på 18 barn. De samfunnsmessige konsekvensene er enorme og de personlige konsekvensene for de berørte enda større.

For mange aktører per bruker

Historien om Siw viser at manglende hjelp også skjer innenfor psykiatri og rus, og gjenklangen fra Kampen-saken høres i bakgrunnen. Så sent som i høst behandlet bystyret en revisjonsrapport som kritiserte kommunens hjelpeapparat. Også i 2011 fikk vi tilbakemelding i revisjonsrapport om for mange aktører per bruker i Stavanger. Det er åtte år siden. Likevel får vi samme tilbakemelding i fjor som den gang. Når det gjelder bruken av Individuell plan kommer Stavanger altfor svakt ut. Også det slo revisjonen fast i 2011.

Det er vårt felles ansvar å sikre et helhetlig, robust og vedvarende tilbud for å hjelpe rusavhengige å finne tilbake til livet. For å få til denne endringen er de avhengige av et oversiktlig aktørbilde og trygge og forutsigbare rammer. De er avhengige av mennesker som er tilstede for dem, og som vil fortsette å være det.

Styrke barnehager og barnevernet

I Arbeiderpartiet mener vi at den viktigste arenaen for å forebygge er barnehage og skole. Vi må se barna, vi må våge å spørre og vi må klare å handle. En god og trygg barndom gir et bedre utgangspunkt for et godt liv. Nettopp derfor ønsker vi å styrke barnehagen og barnevernet, og nettopp derfor stiller vi spørsmålstegn ved bestiller/utfører-modellen som bidrar til ansvarspulverisering i hjelpeapparatet. Og nettopp derfor ser vi at det kan være gode grunner til å åpne opp for at kommunen i større grad benytter seg av adgangen til å iverksette tvangstiltak i saker som ligner på Siw sin.

Som medmenneske er det vanskelig ikke å bli berørt av disse historiene og frustrasjonen som følger med; hvorfor har ingen sett noe, sagt noe eller gjort mer? Samtidig er det vakkert å se engasjementet som skapes når 200 mennesker går i fakkeltog med Mona Anita. Og det er godt å vite hvilken enorm betydning det har for andre i tilsvarende situasjon når noen står frem med sine historier.

Vi kan gjøre en forskjell

Sakene er langt fra enestående, og ikke alle kan eller vil løftes frem. Men vi vet de er der, og som medmennesker har vi også et ansvar, og en mulighet til å gjøre en forskjell. Vi kan se, spørre, lytte og handle, eventuelt varsle. Vi må i alle fall spørre oss selv: Hvis jeg så, hva ville jeg ha gjort?