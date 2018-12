Misforståelse om NKP i Stavanger

Medlemslista til Stavanger NKP i boka til Jan Magne Arntsen gjelder for ti-årsperioden 1940 til 1950. 60-70 prosent av de på denne lista ble medlemmer av NKP etter krigen og har lite med krigskommunistenes innsats å gjøre.

Jeg mener at etterkrigskommunistene kan sammenlignes med NS når det gjelder lojalitet til fremmed makt og innstillingen til det borgerlige demokratiet.

Jeg er fullstendig klar over Stavangerkommunistenes heroiske rolle under krigen og kjenner den inngående. Jeg har ikke i noen sammenheng uttalt meg negativt om dette. Når kommunistene ble stigmatisert fra ca. 1947-48 og utover, hang det sammen med at Sovjetunionen gikk over fra å være alliert under krigen til å bli fiende ved Norges medlemskap i NATO. NKP inngikk i Moskva-kommunismens internasjonale nettverk og politisk ble partiet en forsvarer av Sovjetunionens utenrikspolitikk. Ved partisplittelsen i 1949-50 ble de fremste krigskommunistene ekskludert fra NKP, deriblandt Helge Hansen, byens fremste krigskommunist.