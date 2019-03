Når Erna Solberg foreslår å kutte i sosialhjelp til asylsøkere som ikke kan snakke norsk, beviser hun enda en gang at hun ikke er egnet for statsministerrollen. En slik endring som hun nå foreslår vil ikke bare gi enkelte særfordeler og skape forskjeller mellom folk, men brutalisere forholdene for dialektikere og andre som har vansker for å lære seg språk. Det kan vi bare ikke tillate.

Paradoksale kutt

Sosialhjelp kan ikke brukes som middel for å presse flyktninger til å lære seg norsk. Norskopplæring er et integreringsarbeid som må effektiviseres av regjeringen selv, og ikke påskyndes som straff for de som allerede har opplevd det verste. Dersom Erna Solberg fastslår at dette er viktig, så er det svært paradoksalt at hun i så fall kutter i norskopplæring for flyktninger/asylsøkere som kommer til Norge? Da er det rent nytteløst å hive skylden til de som vil lære seg norsk, men som ikke kan.

Erna Solberg stiller strengere krav til mennesker som ikke vil noe annet enn å starte gode liv i Norge. Å kutte i slik hjelp kan få eventuelle skader for personers motivasjon og selvtillit, og risikere at færre stoler på det norske velferdssamfunnet som et tillitssystem for folket. Norskopplæringsmangelen bør ikke bli betraktet som et pengeproblem, men et reelt sosialt problem som ikke kan effektiviseres gjennom straff. Flyktninger trenger hjelp, og det burde også statsministeren ta stilling til!

Det er svært problematisk at en slik endring i det hele tatt kan vurderes. Det strider ikke bare mot rettslig behov for sosialhjelp, men de prinsipielle mål for demokratiet om at alle skal få den hjelpen de trenger. Sosialhjelp er en ordning som skal gi økonomisk trygghet for de som ikke opplever dette fra før i sin hverdag, og kan ikke spilles vekk. Løsningen er ikke flere kutt, løsningen er å gi dem den hjelpen de trenger.

Ingen ønsker å gå på trygd

Argumentet til statsministeren er til og med enda tåpeligere enn selve forslaget. «Innvandrere er overrepresentert på sosialhjelp», sier hun til Nettavisen. Men selv om behovet for norskopplæring kan virke synkende når man får økonomisk trygghet, er ikke løsningen å kutte i dette og håpe at de klarer seg. Det er ingen som ønsker å gå på trygd, det er ingen som ønsker å stå utenfor velferdssamfunnet, både sosialt og økonomisk. Samfunnet må legge til rette for at tilliten mellom folket og stat opprettholdes, og at økonomisk stønad gis til de som har behov for det.

