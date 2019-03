SVs ordførerkandidat gjør et stort nummer ut av at han aldri forlot Stavanger i Aftenbladet 22. februar. Ja faktisk så mener han at flere burde gjøre som han, nemlig å bli hjemme. At siddiser hører hjemme i Stavanger har Eirik Faret Sakariassen helt rett i. Han har også rett i at de hører hjemme i Jåttåvågen når Viking spiller kamp, og jeg er glad for at Høyre og flertallspartiene i fjor stemte for en avtale som reddet Viking fra en usikker finansiell situasjon og trussel om konkurs. Samme avtale stemte SV og AP beklageligvis imot. En merkelig måte å behandle klubben i sitt hjerte, Sakariassen…

Universitetet i Stavanger er under stadig utvikling, men ikke alle finner «sitt» studium der. Da må man finne det andre steder. Det vi kan legge til rette for, er at ungdommen en dag kommer hjem med den kompetansen de har tilegnet seg. Slik videreutvikler vi vårt lokale næringsliv.

Vi skal være stolt av de ungdommene vi sender ut i verden.

Tiltrekke oss nye næringer

Våre elever skårer over landsgjennomsnittet på de nasjonale prøvene, men en skole er ikke bare faglige mål og karakterer. Vi vil at våre skoler skal oppmuntre elevene til å ha et åpent og nysgjerrig sinn. At så mange drar ut av Stavanger for å studere tyder på at vi lykkes med nettopp det. Over 40 prosent har høyere utdanning i Stavanger, og en stor andel har studert helt andre steder. Den store internasjonale andelen i arbeidsstyrken er en berikelse. Vi skal være stolt av de ungdommene vi sender ut i verden. Det er viktig at ungdommen drar ut for å ta andre land, kulturer og miljøer i nærmere øyesyn. Å studere i andre byer og land passer ikke for alle, men det skal være enkelt for de som ønsker det. Man er ikke mindre Stavanger-patriot av den grunn, Sakariassen. Tvert imot, man får masse tid til å savne byen og lengte hjem.

Etterlyser relevante jobber

Men man må ha noe å komme hjem til. Mange av våre Stavanger-ungdommer som akkurat nå studerer i Bergen, Oslo eller Australia, etterlyser relevante jobber i interessante sektorer i Stavangers arbeidsmarked. Det vil Stavanger Høyre gjøre noe med. Vi vil ha ungdommen hjem.

De relevante jobbene i interessante sektorer må vi skape selv, Sakariassen. Du må gjerne skylde på en «sentraliseringsiver» fra regjeringen, men det hadde vært enda bedre om SV, Ap eller noen andre av deres budsjettkamerater kom opp med ideer isteden. Det aller viktigste vi gjør for å sikre vår felles velferd, er å ivareta og skape flere lønnsomme og godt betalte jobber i privat sektor. Politikken dere legger opp til skaper ikke èn eneste ny arbeidsplass. Tvert imot skaper dere usikkerhet for titusener av ansatte i vår viktigste næring. Det er skremmende med tanke på den tiden vi akkurat har lagt bak oss.

Høyre har ideene

Stavanger Høyre har et nytt partiprogram smekkfullt av nye ideer, også om hvordan vi skal klare denne omstillingen fra olje til nye næringer. Vi vil ha tidenes satsing på gründerne, selve fotfolket på jakt etter fremtidens næringsben. Vi vil videreføre og videreutvikle Vekstfondet, vi vil ha gründerprogram og bolig i Silicon Valley eller Shanghai, og vi vil forbedre ordningen om ungt entreprenørskap i skolen. Vi vil være på tilbudssiden når bedriftene banker på vår dør, og vi skal ut i verden med en liste over de selskapene vi vil ha hit. Ingen kommer nemlig rekende på ei fjøl, Sakariassen.

Vi må også sørge for at alle de kloke hodene som vil hit, får råd til å bo her. Ved å opprette en kommunal etablererbank vil flere unge få anledning til å kjøpe seg en bolig. Fra egen bolig kommer tryggheten til å blomstre på fritiden og i arbeidslivet. Mange av de som er ferdig utdannede i dag, vil en dag pensjonere seg fra stillinger og yrker vi ikke har hørt om i dag. La oss sørge for at de får et langt arbeidsliv i Norges beste by, Stavanger, uansett hvor de velger å gå på skole.