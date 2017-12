I likhet med andre politikere som har uttalt seg i saken opplever jeg ikke mye uenigheter og utspillet fra leder Harald Minge i Næringsforeningen i Aftenbladet 5. desember oppleves som oppkonstruert.

Ikke rettferdig

Jeg hadde ikke tenkt å ta del i denne debatten, men når lederen i Aftenbladet 6. desember fortsetter dagen etterpå, ombestemte jeg meg. Det må være lov å si i fra når noe ikke er greit. I lederen står det: «De (Wirak og Borgli) har nærmest skissert en slags «ondskapens akse» fra Stavanger rådhus, via Næringsforeningen i Rosekildehuset og ned til Mediegården og Aftenbladet.» Det synes jeg ikke er greit og heller ikke rettferdig overfor Wirak og Borgli. Det er bare trist at en legger seg på det nivået, og bruker slike ord på hvordan to av våre dyktige politikere arbeider. To politikere som bruker morgen og kveld for å gjøre det de tror er til det beste for regionen, som er så langt unna man kan komme ordet «ondskap».

Jeg trodde vi var ferdige med kommunereformen om Sandnes og Stavanger.

Jeg kjenner ikke til noen systematisk nedsnakking av politikerne på tvers av kommunegrensene ei heller på sosiale medier, men hvis det er tilfelle bør de enkelte skjerpe seg, som Minge sier.

Når det gjelder uenigheter, blir det pekt på kommunereform og arealutvikling. Jeg trodde vi var ferdige med kommunereformen om Sandnes og Stavanger. Begge kommunene har gått videre, innbyggerne har sagt sitt og det samme har Stortinget; det blir ikke sammenslåing av de to store byene.

Undrer jeg meg over uenighetene

Når det gjelder arealutvikling, styrer begge kommunene etter Regionalplan for Jæren, som er vedtatt av fylkeskommunen. Videre er det et godt samarbeid mellom kommunene Sola, Stavanger og Sandnes om en interkommunal delplan for Forus. Derfor undrer jeg meg over uenighetene som Minge refererer til. Det virker for meg som at det er Minge som er uenig i vedtatte planer, og ønsker å åpne opp den langsiktige grense landbruk når han nå tar opp Forus versus Sandnes Øst.

Jordvern og grenser er politikk, og med ulike politiske partier vil det være naturlige uenigheter. Til slutt er det flertallet som bestemmer, det er demokrati.

Jeg håper vi kan legge kommunereformen bak oss og jobbe demokratisk i sammen til det beste for regionen uten denne type utspill og nedsnakking av politikere, som jeg mener gjør det motsatte.