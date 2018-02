Mandag 12. februar publiserte Stavanger Aftenblad den første artikkelen i en lengre rekke saker om anskaffelsesprosesser knyttet til et etablerer-kurs i NAV Rogaland. NAV skal være åpne om hvordan vi jobber og hvilket regelverk vi forholder oss til og rollen mediene har er viktig i den sammenheng.

Vi ser imidlertid at framstillingen i flere av disse sakene er unyanserte, og vi ønsker derfor å imøtegå noe av det inntrykket som skapes.

Gir inntrykk av at ledige mangler tilbud

Aftenbladet gir på forsiden mandag 12. februar, og på lederplass onsdag 14. februar, et inntrykk av at arbeidssøkere med planer om å starte egen virksomhet, mangler tilbud om etablererkurs. Dette stemmer ikke. Skape har gjennom hele perioden hatt en stor og god kursmeny som arbeidsledige har blitt henvist til. NAV holdt også informasjonsmøter sammen med Skape og DNB i hele perioden.

KOFA er tilbydernes sikkerhetsnett

Vi er ydmyke for at regelverk for offentlig anskaffelse har en stor kompleksitet og strenge krav til en ryddig behandling. Vi har også respekt for at deltakere i anskaffelsesprosessene stiller spørsmål til våre vurderinger. Det er da bra at klager med påstand om brudd på regelverket kan vurderes hos KOFA (Klagenemnd for offentlige anskaffelser). NAV Rogaland vil alltid rette seg etter KOFAs anbefalinger og avgjørelser.

Begrepet «kvalifisert»

Artikkelserien i Aftenbladet gjør et poeng av at NAV har avlyst anskaffelseskonkurranse på grunn av at enkelte av leverandørene ikke var kvalifisert. Det kan lett oppfattes som om at det ikke var tilstrekkelig kvalitet på kursinnholdet, noe som ikke er riktig.

For å oppklare: Inngangsvilkårene i en konkurranse, altså kvalifikasjonskravene, er minimumskrav som stilles til leverandører som ønsker å delta i en konkurranse om en offentlig kontrakt. Blant de kvalifiserte leverandørene er det pris og kvalitet som avgjør hvem som får kontrakten.

I artikkelen i Aftenbladet 13. februar ble det sådd tvil til om deltakere i konkurransen hadde tilstrekkelig dokumentasjon på at disse kravene var oppfylt. Regelverket er tydelig på dette punktet: Deltakere som burde vært avvist i en anbudskonkurranse, kan påvirke forhandlinger og særlig NAVs veiledning på pris og kvalitet i forkant av innlevering av endelig tilbud. Dette gjorde at NAV avlyste konkurransen og gikk for ny utlysning og konkurransegjennomføring.

Dette har også KOFA gitt oss støtte på i klagebehandlingen av de anskaffelsene vi måtte avlyse og gjennomføre på nytt. Nettopp av den grunn kunne NAV ikke automatisk gi kontrakten videre til nummer to på listen, slik Aftenbladet på lederplass onsdag 14. februar mener er naturlig.

Best på kvalitet og pris

Det skal ikke være tvil om at NAV Rogaland leter etter de beste tilbudene for de arbeidsledige, de tilbudene som også gir best utnyttelse av de offentlige ressursene vi er gitt til rådighet. Kontraktene tildeles dem som etter en samlet vurdering er best på kvalitet og pris.