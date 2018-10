Hva med bru over Frafjordhalsen?

Fylkesrådmannen har annonsert at tunnel mellom Espedal-Frafjord ikke bør bygges pga. for få mulige «kunder» i bomløsningen. Enig med fylkesrådmannen, men 3-500 i døgnet er en altfor lav prognose.

Ryfast må uansett få en reserveløsning i tillegg, og den må bli så god som mulig. Derfor henviser jeg til dette gode forslaget jeg har laget på grunnlag av et leserinnlegg fra Per M. Vagle i 2016: Hvert år skjer 1300 motorstopp, 25 branner og 15 tilløp til brann i tunneler. Altså – tunneler er farlige og andre løsninger bør nyttes der det er mulig.

Noen grunnleggende tall:

Gilja til Frafjord er ca. 6 km.

Tunnel Frafjord til N. Espedal ca. 6 km.

Vei N. Espedal til Helle er også ca. 6 km.

Vei via bru over Frafjordhalsen til Helle vil bli ca. 4 km.

Bruspennet over Frafjordhalsen vil bli ca. 700-800 meter (Hardangerbrua til ca. 2 milliarder er ca. 1450 meter). Vei via bru over Frafjordhalsen (ytterst ved Dirdal) vil altså bli ca. 4 km vei og bru i stedet for 18 km med vei og tunnel dersom Espedal-Frafjord bygges.

Frafjordtunnelen for farlig

Øket trafikk gjennom Frafjord-tunnelen pga. Espedal-Frafjord er en sikkerhetsrisiko, og oppgradering av 12 km vei fra Espedal til Helle er unødvendig. Det fredelige bomiljøet i Frafjord kan beholdes, og trafikken til Frafjord og Månafossen er nok belastning for Frafjordtunnelen.

Bru over Frafjordhalsen vil gjøre turen enkel og sikker, og vil by på en spektakulær tur langs Høgsfjorden – en flott begynnelse på Ryfylkes turistvei. Veien fra Helle til Forsandmoen må oppgraderes i begge løsningene enten det blir tunnel eller bru.

Attraktiv turistvei – men ikke Ryfast

Turisttallene viser at Byrkjedalstunet og Preikestolen er de største turistmagnetene i Ryfylke. Ved å bygge bru over Frafjordhalsen vil turist-trafikken via Byrkjedalstunet enkelt bli ledet gjennom Ryfylke uten å gå gjennom Stavanger.

Ryfast er et Stavanger-prosjekt, ikke et Rogalands-prosjekt. Å se Ryfylke «fra innsiden» gjennom en dyr tunnel med den risikoen det er å kjøre gjennom en meget lang undersjøisk tunnel, er ingen god opplevelse. Derved mister turistene også opplevelser som Landa-anlegget på Forsandmoen og turen i naturskjønne omgivelser langs Høgsfjorden fram til Preikestolen, og videre inn gjennom Strand, Hjelmeland og Ryfylke.

Ryfast kan uansett være en skrekkopplevelse for noen, både fastboende og turister. En bru over Frafjordhalsen vil fremme turismen i Rogaland i større grad enn Ryfast. Uansett vil det være håpløst med Ryfast som eneste fastlandsforbindelse, og kjørevei over havets nivå er langt å foretrekke før ferje. En pris-kalkyle bør utarbeides for løsningen Frafjordhalsen.

– Tunnel mellom Espedal og Frafjord bør skrinlegges